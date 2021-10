Nel derby campano l'IVPC Rugby Benevento domina la Partenope Al Dell'Oste arriva un pesante 54-10 per i sanniti che portano a casa i primi 5 punti della stagione

Non c’è mai stata partita nel derby campano tra IVPC Rugby Benevento e Partenope. I sanniti hanno dominato la sfida dal primo all’ultimo minuto infliggendo agli storici rivali una durissima lezione che vale cinque punti in classifica. Squadra notevolmente migliorata rispetto alla prima uscita contro il Villa Pamphili, grazie ai recuperi di Luciani e Fragnito, schierato estremo, con Alloro promosso dall’under 19 nel ruolo di mediano d’apertura. Tanta qualità per dominare la partita fin dall’avvio.

Il primo a sfondare è stato Vallone, poi sono arrivate già nei primi venti minuti le mete di Tretola e Casillo per il 21-0. Tre mete che hanno abbattuto la Partenope, che si è affidata solo ad un piazzato di Reyna da posizione centrale. La furia dei biancocelesti beneventani non si è placata.

Il “leone” Passariello ha messo a segno la quarta meta, poi sono arrivate le marcature col pacchetto di mischia e con l’ottimo Alloro. Da sottolineare anche la convincente prova dalla piazzola di Andrea Fragnito, recupero fondamentale per questa squadra che ha bisogno della sua esperienza e della qualità nel gioco al piede. Nella ripresa a dare spettacolo è stato il solito Casillo. In serie B è dominante e lo ha dimostrato ancora una volta con altre due mete. L’unico squillo dei partenopei è arrivato con Esposito, ma non è servito ad evitare un pesantissimo 54-10 finale.

Risultato che non lascia spazio a nessun tipo di recriminazione da parte della compagine ospite. Per l’IVPC Rugby Benevento le notizie positive continuano ad arrivare dai giovani, già a proprio agio in prima squadra, anche se bisognerà continuare a lavorare soprattutto sulla condizione atletica. Domenica, alle 12:00, c’è in programma la difficile trasferta di Catania dove andrà in scena uno dei grandi classici della palla ovale meridionale.