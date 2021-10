IVPC Rugby Benevento, rinviata la sfida di Catania contro il Cus Domenica non si giocherà, in Sicilia c'è allerta meteo.

Cus Catania-IVPC Rugby Benevento non si giocherà domenica 31 ottobre alle 12:30. L’alluvione che ha colpito la cittadina siciliana ha lasciato il segno. Inoltre nel week end i bollettini meteo non promettono nulla di buono. Per questo è arrivata la decisione di rinviare tutte le partite che si sarebbero dovute giocare in Sicilia. La sfida sul rettangolo di gioco della Cittadella Universitaria di Catania, verrà recuperata alla prima data utile.