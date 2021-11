IVPC Rugby Benevento, ecco quando si gioca col Cus Catania La Federazione ha ufficializzato la data del recupero della sfida rinviata per maltempo.

Domenica arriva la Primavera, stadio Dell'Oste ore 14:£0, poi si andrà a Catania. Quello dell’IVPC Rugby Benevento sarà un vero e proprio tour de force. Due sfide decisive in sette giorni, con la trasferta siciliana che arriva ad appena due settimane dal rinvio.

Il match tra Cus Catania e biancocelesti era stato rinviato dopo che la Federazione aveva appreso dell’emergenza maltempo in tutto il territorio siciliano con la città di Catania che solo qualche giorno prima era stata colpita dall’alluvione. Dunque si giocherà domenica 14 novembre (prima data utile) all'orario federale delle 14:30, ma la società del presidente Rosario Palumbo ha già chiesto come di consueto l'anticipo a mezzogiorno per favorire un rientro più comodo a casa dopo una trasferta così lunga e complicata.