IVPC Rugby Benevento, con la Primavera servirà tanto cuore Domenica al Dell'Oste (14:30) arrivano i capitolini del grande ex Luca Martinelli.

Arriva la Primavera e serve il miglior Benevento della stagione. Domenica alle 14:30 allo Stadio Dell’Oste andrà in scena uno dei big match del torneo di serie B. Il gruppo sud è riconosciuto come uno dei più complicati e la favorita per la vittoria finale è proprio la squadra capitolina. Fino ad ora il sannita Martinelli e compagni sono stati praticamente perfetti. Due partite giocate ed entrambe vinte col bonus. Dieci punti in classifica che sono frutto di ventidue mete realizzate e nessuna concessa agli avversari. Numeri da capolista assoluta anche se il primato, per ora, va condiviso con Frascati.

Dunque si tratta di un avversario durissimo per l’IVPC Rugby Benevento che invece è reduce dalla vittoria interna nel derby contro la Partenope Napoli giunto in seguito alla sconfitta con Villa Pamphili alla prima giornata di campionato. Per ora i sanniti hanno sempre giocato in casa. La sfida contro il Cus Catania da giocare in terra siciliana alla terza giornata è stata rinviata per l’emergenza metereologica che ha colpito l’isola la scorsa settimana. Match che verrà recuperato domenica 14 novembre.

Tornando alla sfida di domenica, il trio Passariello, Calandro, Bosco proverà a mettere in campo il miglior XV possibile. Ci sarà qualche assenza. Purtroppo la condizione atletica non è ancora al top e si paga dazio con gli infortuni, ma i biancocelesti vogliono dare del filo da torcere alla capolista. I romani, come da tradizione, sono fortissimi nel reparto dei trequarti. Martinelli, il grande ex, è l’osservato speciale. Numero nove dalle mani d’orate che domenica ritroverà tanti vecchi amici, in primis suo uno dei suoi “fratelli” del mondo della palla ovale Mirko Passariello, che indossa la fascia di capitano e ricopre anche il ruolo di tecnico.

Sarà una bella sfida, tutta da gustare. La Primavera è favorita ma il grande cuore dell’IVPC Rugby Benevento potrebbe essere un duro ostacolo da superare. Del resto dalle parti di Roma lo sanno bene che sul rettangolo di gioco del Dell’Oste bisogna giocare al massimo altrimenti potrebbe essere un lungo pomeriggio di sofferenza.