IVPC Rugby Benevento, contro Messina arriva il secondo successo stagionale Biancocelesti poco disciplinati e con tante assenze, decisive le mete di Casillo e Napolitano.

E’ arrivato allo Stadio Dell’Oste contro il Messina il secondo successo stagionale per l’IVPC Rugby Benevento. E’ stata una sfida poco spettacolare e con tanti errori. A regnare sovrana è stata l’indisciplina soprattutto in casa sannita. I biancocelesti avevano assenze importanti come quelle di Fragnito, Palumbo, Rossi e Corvino, che con la Primavera erano stati tra i migliori. Il trio Passariello, Bosco, Calandro ha dovuto fare ancora una volta di necessità virtù mischiando anche un po’ le carte. Lo stesso Bosco è partito dalla panchina e nei trequarti Casillo è stato schierato come centro mandando Vallone all’ala. Maglia numero dieci affidata ad Alloro che è stato ancora uno dei migliori.

Il match si è aperto proprio con una bella giocata del mediano d’apertura che ha servito il lanciatissimo Casillo bravo a sfruttare la sua velocità per realizzare la prima meta di giornata schiacciando l’ovale in mezzo ai pali regalando proprio ad Alloro una trasformazione facile per il 7-0. Messina ha risposto con un piazzato andato a segno di Longo per il 7-3 e poi con una meta di Nunnari in superiorità numerica per il giallo subito da Conte, che ha portato il punteggio sull’8-7 in favore dei siciliani. Il Benevento ha dovuto scuotersi e l’ha fatto col solito Casillo che ha realizzato prima della fine del tempo la sua seconda meta di giornata per il 12-8. Dalla piazzola Alloro fa il suo dovere spedendo l’ovale tra i pali da posizione centrale per il 14-8.

Chi pensa che il match sia finito si sbaglia perché i siciliani non mollano e continuano a sfruttare l’indisciplina dei padroni di casa trovando la meta con Durante per il meno uno (14-13). Dopo la beffa subita con la Primavera in casa biancoceleste qualcuno ha tremato. La squadra siciliana però è stanca e paga anche l’interminabile viaggio. I padroni di casa a metà ripresa hanno trovato con Napolitano il varco giusto per arrivare in area di meta. L’ala sannita viene fermato in maniera fallosa e il direttore di gara assegna la meta di punizione che porta l’VPC Rugby Benevento sul 21-13.

Negli ultimi minuti Messina trasforma dalla piazzola con Longo per il 21-16 che vale comunque un punto prezioso per muovere la classifica. Per i sanniti i punti conquistati sono invece quattro ed è anche il secondo successo stagionale dopo quello con la Partenope Napoli. Dopo questo impegno casalingo ci saranno due settimane di sosta per recuperare gli acciaccati, migliorare la condizione atletica e lavorare sulla disciplina. Il 12 dicembre si tornerà in campo ancora allo Stadio Dell’Oste contro l’US Roma Rugby.