IVPC Rugby Benevento, 55 anni di successi sportivi con un occhio al sociale Non solo sport, la lunga storia biancoceleste è un pezzo della cittadina sannita.

3 dicembre 1966, nasceva l’Unione Sportiva Rugby Benevento. Società che oggi festeggia i suoi 55 anni dalla fondazione fortemente voluta da Padre Antonio Bevilacqua, Giovanni Nobile e Franco Ascantini, che diedero vita a quella scommessa che nel corso degli anni si è trasformata in una delle più belle realtà dello sport campano. In 55 anni sono stati tanti i successi ottenuti e i ragazzi portati ai massimi livelli. Dal Benevento, attualmente targato IVPC, fino alla Nazionale, una strada percorsa spesso che ha dato lustro all’intero movimento campano. L’IVPC Rugby Benevento però non ha solo la missione sportiva ma anche quella di operare nel sociale.

E’ di ieri la notizia di altri progetti di inclusione avviati in questo momento dopo le tante iniziative, mai pubblicizzate, portate avanti durante la pandemia. Inoltre è impossibile dimenticare il grande apporto dato nel 2015 quando la città fu colpita dall’alluvione. Sul piano sportivo la società è attualmente in serie B e ha avviato un progetto di ricostruzione dopo i diciotto mesi di stop per la pandemia. Nel 2021 il club ha avuto anche l’onore di ricevere la prima visita ufficiale da neo presidente della Fir di Marzio Innocenti e di vedere un suo ex atleta e dirigente come Peppe Calicchio al comando del Comitato Campano.

“E’ stato un anno speciale quello appena trascorso. Abbiamo avuto tante difficoltà per via della pandemia ma ne siamo usciti con attaccamento ai colori e la voglia di tutti i nostri tesserati” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo. “Oggi è un giorno speciale. Voglio ringraziare tutti coloro che negli anni hanno indossato la maglia biancoceleste in campo e portato con onore e a testa alta il nostro stemma nei panni di dirigenti. La nostra società ha 55 anni di storia che devono essere valorizzati e mai dimenticati. Siamo attivi in tutti i campi possibili, proviamo ad aiutare chi ha bisogno e lavoriamo soprattutto sui giovani. La nostra è una missione che durerà ancora nel tempo”. Un tempo ovviamente a forti tinte biancocelesti. Buon compleanno US Rugby Benevento.