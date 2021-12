IVPC Benevento under 19, pesante sconfitta a Napoli nella finale d'andata I ragazzi di Valente travolti 27-8, tra sette giorni al Dell'Oste servirà una grande impresa.

Solo una prenderà parte al campionato Elite under 19 a partire da gennaio e per ora la squadra più vicina all’obiettivo è l’Amatori Napoli. Nella gara d’andata della finale del torneo regionale, giocata alla Villaggio del Rugby di Napoli, la squadra di casa ha dominato il match contro l’IVPC Benevento. Era una sfida particolare anche in panchina. Da una parte Alessandro Valente, totem biancoceleste, dall’altra parte ex compagni di squadra come i salernitani Romano e Bianco. Un po’ di storia recente che torna ad incontrarsi sul rettangolo verde, ma questa volta da avversari. L’Amatori Napoli ha avuto la meglio dimostrando una migliore condizione atletica e una maggiore abitudine a giocare sul sintetico. La squadra di Valente non ha fatto la migliore prestazione della stagione pagando pesantemente dazio. E’ stata poco aggressiva e molto indisciplinata. Ha ottenuto meno del previsto dalle fasi statiche e sofferto la velocità dell’Amatori bravi a sfruttare i trequarti.

Padroni di casa avanti al 22’ con la prima meta di giornata che costa anche un giallo ai sanniti che perdono Pisano. La squadra di Valente è confusa, subisce troppo e si fa sorprendere ancora quando Francillo regala la seconda meta ai suoi. Cecere trasforma e l’Amatori Napoli vola sul 12-0. Alloro accorcia le distanze (12-3) con un piazzato, ma il primo tempo del Benevento resta gravemente insufficiente. Nella ripresa la musica non cambia. L’Amatori Napoli resta più aggressivo e trova anche la terza meta per il 17-3. Il punteggio comincia a diventare pesante ma in soccorso della compagine ospite arriva l’espulsione di D’Orazio. Con la superiorità numerica l’IVPC Rugby Benevento dovrebbe reagire per accorciare le distanze ma i ritmi sono troppi alti e la squadra paga ancora dazio.

La fase di riposizionamento è lenta, spesso anche disordinata e Alessio Di Fusco ne approfitta per andare ancora a segno per un 22-3 difficilmente pronosticabile alla vigilia. Lo schiaffone ricevuto non sveglia i biancocelesti che subito dopo capitolano ancora per il 27-3. La gara d’andata rischia di incidere in maniera decisiva sulla doppia sfida ma nel finale a dare una speranza ai sanniti è arriva la meta di Pisano. Il match si è conclude per 27-8 con una vittoria meritata dell’Amatori Napoli bravo a sfruttare il ritmo alto e la poca abitudine al sintetico dei beneventani. Tra una settimana è in programma la sfida di ritorno al Dell’Oste di Benevento. Ai ragazzi di Valente servirà una grande impresa per ribaltare la situazione.