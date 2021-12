IVPC Benevento, al Dell'Oste una domenica di grande rugby Alle 11:00 la finale di ritorno del torneo under 19, alle 14:30 la Seniores sfida l’US Roma.

Una domenica di grande rugby è quella che attende gli appassionati sanniti allo Stadio Dell’Oste. Si parte alle 11:00 quando andrà in scena la sfida tra IVPC Benevento e Amatori Napoli valida per la finale di ritorno del torneo regionale under 19 che regala l’accesso al campionato Elite che prenderà il via a gennaio.

Domenica scorsa a Napoli i partenopei si sono imposti per 27-8 (5-0) e partono con un vantaggio importantissimo. Ai ragazzi di Valente per ribaltare la situazione servirà una vera e propria impresa. I sanniti dovranno fare i conti anche con qualche assenza. Per superare il turno sarà necessario mettere a segno le quattro mete per conquistare il punto di bonus e poi vincere con un vantaggio di almeno 19 punti. L’Amatori Napoli guidata dagli ex Romano e Bianco potrà provare a gestire un grande vantaggio ma fondamentali saranno anche le condizioni climatiche. Il terreno del Dell’Oste si annuncia pesante, una buona notizia per la squadra di casa, anche se non dovrebbe piovere. La squadra sconfitta, per approdare nel torneo Elite avrà la seconda chance del barrage in gara secca da disputare la prossima settimana contro una compagine siciliana.

Alle 14:30 dopo il match dell’under 19 toccherà alla prima squadra che sfiderà l’Unione Sportiva Rugby Roma. I sanniti hanno recuperato pedine importanti rispetto all’ultima uscita casalinga. Vincere è fondamentale, capitan Passariello e compagni lo sanno bene, prima della lunga pausa per le festività natalizie. La classifica attualmente vede l’IVPC Rugby Benevento al settimo posto distanziato dalle zone alte della classifica.