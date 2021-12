IVPC Benevento U19: cuore e vittoria non bastano in Elite ci va l'Amatori Napoli La squadra di Valente gioca una buona gara ma non riesce a ribaltare il pesante ko dell'andata.

All’IVPC Rugby Benevento non è riuscita la grande impresa di ribaltare il 27-8 subito nella sfida d’andata della finale per l’accesso al torneo Elite under 19 contro l’Amatori Napoli. I ragazzi di Fusco hanno superato la doppia sfida con merito conquistando una preziosa qualificazione. Al Dell’Oste l’IVPC Rugby Benevento ha fatto la partita che doveva. Ha peccato spesso sulla disciplina sprecando diverse occasioni ma la squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo.

I ragazzi di Valente sono partiti forte ma l’Amatori Napoli ha difeso bene. Lo ha fatto anche con tanta voglia agonistica sapendo soffrire e sventando subito il primo pericolo. La squadra di Fusco si è anche presentata nei ventidue sanniti rischiando di fare il colpo grosso ma una scelta errata nel gioco a largo ha salvato il Benevento che era anche in inferiorità numerica per il giallo ingenuo preso da Corvino ha confermato comunque di essere prontissimo per la prima squadra. Il primo tempo è stato equilibrato ed è terminato 0-0 con poche occasioni dopo tanta lotta in una partita comunque di alto livello.

Nella ripresa la squadra di Valente ha prodotto il massimo sforzo, ha trovato prima un break di Ciampa che ha permesso a Corvino di realizzare la prima meta, ma poco dopo è rimasta con l'uomo in meno per un rosso a Caputo. L’inferiorità numerica è durata poco perché anche Napoli è rimasta in 14 e nel finale è arrivata la seconda meta di giornata con l’ottimo Pisano. Sul 10-0 l’Amatori ha tremato ma solo per qualche minuto e al fischio finale è partita la festa ospite. Applausi per entrambe le squadre con quella di Valente che domenica tornerà in campo, ancora al Dell’Oste, per la sfida di barrage in partita secca contro una squadra siciliana. E’ l’ultima chance per volare in Elite quindi Alloro e compagni non potranno assolutamente sbagliare.