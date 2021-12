IVPC Rugby Benevento: al Dell'Oste Casillo apre le danze, travolta l'US Roma I sanniti hanno vinto 40-20 conquistando anche il punto bonus, ora lunga pausa fino al 12 gennaio.

L’obiettivo era vincere per fare punti pesanti e riavvicinarsi alle zone alte della classifica. L’IVPC Rugby Benevento ha compiuto la sua missione. Al Dell’Oste ha vinto contro l’Unione Sportiva Rugby Roma imponendosi con discreta facilità per 40-20.

Il primo squillo è stato del solito Casillo che con un calcetto ha mandato in confusione la linea avversaria volando in meta con grande facilità dopo appena cinque minuti. Fragnito dalla piazzola ha trasformato senza problemi per il 7-0. La risposta dei capitolini è arrivata col piazzato di Giamminonni per il 7-3 ma poco dopo, con una bella giocata, ci ha pensato Cavuoto a ristabilire le distanze mettendo a segno la seconda meta ancora trasformata da Fragnito per il 14-3.

I sanniti quando accelerano fanno male e al 17’ arriva anche il sigillo di Raffaele Luciani subentrato al primo minuto al posto di uno sfortunato Pierpaolo Palumbo. Sul 19-3 la squadra guidata dal trio Passariello-Bosco-Calandro ha alzato il piede dall’acceleratore concedendo una meta evitabile a Campanelli per il 19-8.

Il divario tra le due squadre però è molto ampio. I sanniti quando vogliono fanno male come accade nella ripresa prima con la seconda meta di Luciani trasformata dal solito Fragnito, poi dopo aver concesso un’altra meta a Campanelli, è ancora Cavuoto ad andare a segno per il 33-13 con la trasformazione di Fragnito. Nel finale arriva ancora una meta per i romani prima del sigillo di Laviano che col piazzato di Fragnito spedito tra i pali fissa il punteggio sul 40-20 finale.

I cinque punti conquistati nella settima giornata hanno permesso al Benevento di accorciare le distanze dalle zone alte della classifica salendo al quinto posto. Il prossimo impegno in programma è la trasferta di Frascati il 12 gennaio. La lunga pausa delle feste natalizie, però, è sempre stata un tallone d’Achille per l’IVPC Rugby Benevento. In queste settimane il trio Passariello-Bosco-Calandro dovrà essere bravo a non far rilassare troppo la squadra per tornare in campo a gennaio in buone condizioni. I match in programma non sono per nulla facili e servirà la migliore versione biancoceleste per non sfigurare e perdere ulteriore terreno dalla quarta posizione.