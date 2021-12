Calcio e Rugby finalmente insieme come accade già da tempo a Benevento FIGC e FIR hanno ufficializzato la collaborazione come avviene nel Sannio da quasi dieci anni.

Calcio e Rugby finalmente si sono “passati” la palla e hanno deciso di collaborare. Le due federazioni hanno scelto di scendere in campo insieme per promuovere la diffusione della pratica sportiva. Questa mattina nella sede della FIGC a Roma, i due presidenti delle federazioni, Gabriele Gravina e Marzio Innocenti, hanno firmato un protocollo d’intesa, della durata di 4 anni, che suggella questa fondamentale collaborazione.

Una firma che avvicina due mondi che sono rimasti distanti per troppo tempo. Innocenti in merito è stato chiaro: “Il rugby ed il calcio sono gemelli eterozigoti, separati alla nascita dalla storia”. Due discipline che insieme, con progetti seri, possono solo favorire lo sviluppo dello sport. La collaborazione prevede la “condivisione delle metodologie di allenamento –come si legge nel protocollo-, promozione di progetti volti alla creazione di eventi a basso impatto ambientale e alla definizione di buone pratiche dal punto di vista ecologico, diffusione di programmi inerenti la lotta al doping e il match fixing, ma soprattutto educazione e formazione, in particolare negli istituti scolastici e nei vivai”.

Insieme si può fare bene e alzare l’asticella per restare al passo con le altre Nazioni che corrono veloci, favorite anche dalla maggiore diffusione e dall’attenzione che c’è intorno allo sport soprattutto nelle scuole. L’accordo è una grande notizia per entrambi i movimenti e che segue quanto già accade a Benevento. Nel Sannio, Calcio e Rugby, una collaborazione l’hanno iniziata nel 2013, quando l’amicizia tra Oreste Vigorito e Rosario Palumbo ha dato il via ad una bella cooperazione che dura nel tempo. Spesso l’IVPC Rugby Benevento ha utilizzato le strutture della società calcistica e gli esponenti dei due club, dai dirigenti agli atleti, hanno seguito con partecipazione le reciproche sfide sportive e hanno portato avanti belle iniziative.

Oreste Vigorito, che in città ha sempre aiutato la pratica sportiva anche col supporto delle sue aziende, dal 2015 è presidente onorario della società rugbistica e ha preso parte a diverse manifestazioni ed eventi importanti. Domenica una rappresentanza della società biancoceleste, sfruttando l’inizio della pausa natalizia e lo stop dei campionati, sarà presente al “Ciro Vigorito” per supportare la squadra di calcio impegnata contro il Monza nel campionato di serie B come spesso è avvenuto in questi anni. Indimenticabile anche il doppio successo del 2016 con Calcio e Rugby capaci di cogliere una doppia promozione nel giro di pochi giorni. In quel caso fu bellissimo il gesto del massimo dirigente giallorosso che invitò i rugbisti in quel di Ponte per ricevere l’applauso del popolo del calcio.

Questo accordo ha anche un altro precedente legato alla cittadina sannita. Nello scorso mese di marzo, quando il numero uno della Fir Marzio Innocenti ha cominciato il suo tour tra le società italiane, scelse proprio Benevento come prima uscita ufficiale visitando anche il “Ciro Vigorito” in compagnia di Rosario Palumbo e Giuseppe Calicchio, con il club giallorosso che glie fece incontrare l’allora tecnico Pippo Inzaghi con cui andò in scena un simbolico scambio di maglie e anche di opinioni.

Innocenti con questo accordo ha permesso al Rugby di guardare avanti dimostrando di avere le idee molto chiare. “FIR e FIGC –ha spiegato-, con la firma di questo accordo quadriennale, muovono un passo epocale, non solo nel nostro Paese, nel ricongiungimento di questi due straordinari sport. Insieme potremo agire con ancora più forza e più in profondità, contaminando la cultura sportiva dei più giovani contribuendo a diffondere i valori delle nostre discipline in Italia verso i pubblici ed i praticanti di domani. Una strada –ha concluso Innocenti- che non vediamo l’ora di percorrere insieme ai nostri fratelli di sport”.

Condividere conoscenze, esperienze e strutture, è sempre un bene come ha spesso dichiarato nei primi mesi del suo mandato anche il presidente della Fir Campania Giuseppe Calicchio. Da ex atleta dell’IVPC Rugby Benevento ha subito spinto questa bella collaborazione dopo aver toccato con mano i benefici che ha portato nel Sannio, dove Rugby e Calcio hanno dimostrato che l’unione e la condivisione può regalare solo dei vantaggi.

Nella fotogallery alcuni degli scatti più belli che testimoniano la vicinanza tra Calcio e Rugby a Benevento.