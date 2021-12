IVPC Rugby Benevento, la cena di Natale ha concluso l'anno della ripartenza Il presidente Palumbo ha fatto gli auguri a tutti i membri della società e allo sport sannita.

Il 2021 è stato un anno difficile per l’IVPC Rugby Benevento. Dopo le tante incertezze e i diciotto mesi di stop dei campionati, finalmente ad ottobre sono ricominciate le varie competizioni agonistiche. Era il momento più atteso, quello desiderato dai tanti atleti della società biancoceleste che ha ripreso con orgoglio, entusiasmo e passione un percorso difficile di ricostruzione. Non era semplice. Le difficoltà sono state enormi, ma la prima parte del lavoro svolto ha regalato buoni risultati.

Per chiudere un periodo così complicato la società ha riproposto la solita cena natalizia da uno degli sponsor storici, il ristorante Boda De Ciondro – Manifattura Sannita a Pietrelcina. E’ stata una serata allegra con gli atleti della prima squadra protagonisti indiscussi. Esilarante il momento dello scambio dei regali e i cori che hanno accompagnato la serata in pieno stile Rugby Benevento. L’attaccamento alla maglia è il segreto di questo storico club. Un sentimento che viene tramandato da generazioni e tiene viva una tradizione, quella della palla ovale in città, che ha dato lustro a tutto lo sport sannita.

“Anche in un momento così difficile abbiamo voluto riproporre questo appuntamento perché serve a creare un legame ancora più forte” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo.

“Ringrazio tutti i consiglieri, gli atleti, i tecnici e i dirigenti per l’impegno profuso in questi mesi pieni di incertezze. Non era semplice riprendere ma siamo riusciti a dare ancora una volta una speranza per il futuro a questa storica società. Siamo ripartiti dalle fondamenta, abbiamo recuperato quello che la pandemia ci aveva tolto riuscendo a riprogrammare per il futuro. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che ci sostengono, in particolare a IVPC e alla famiglia Vigorito per la vicinanza al rugby e in generale allo sport. Sono stato molto felice di avere al mio fianco per la cena l’Assessore al Patrimonio del Comune di Benevento Attilio Cappa, il presidente del Comitato Campano Giuseppe Calicchio e gli amici di Brums Benevento che ci sostengono sempre. Un pensiero particolare va a La Vinicola del Titerno, che ci ha messo a disposizione il vino per la serata e per il terzo tempo delle prossime partite della prima squadra. Il terzo tempo è un momento importante per i rugbysti e anche l’occasione per la società di dare risalto con le squadre che ospitiamo da tutta Italia ai prodotti tipici della nostra zona. L’IVPC Rugby Benevento è da sempre disponibile verso la promozione delle aziende del territorio che sono una ricchezza col proprio prezioso lavoro. Inoltre colgo l'occasione per fare gli auguri di buon Natale a tutti i ragazzi della nostra provincia che fanno sport e alle loro società”.

Dopo qualche giorno di pausa per le festività natalizie le squadre biancocelesti torneranno ad allenarsi. A gennaio bisognerà ripartire col piede giusto per vivere intensamente la seconda parte di stagione. Sono tanti gli appuntamenti importanti. Il direttore tecnico Alessandro Valente, anche lui presente alla cena per gli auguri di Natale, sarà protagonista del barrage per volare nel torneo Elite con la sua under 19. La prima squadra ripartirà il 16 gennaio da Frascati contro un club che punta al massimo risultato e poi torneranno in campo anche le altre categorie. Il 2022 dovrebbe essere, restrizioni permettendo, anche l’anno del ritorno dello storico Torneo Internazionale Città di Benevento, che dopo due anni di stop, potrebbe tornare ad accogliere in città delegazioni che arrivano da ogni parte d’Italia e spesso anche dall’estero.