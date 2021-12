La palla ovale sotto l'albero di Natale con Canna che sfida il Benetton Il sannita sarà titolare nell'ottavo turno dello United Championship che prevede il derby italiano

Una palla ovale sotto l’albero di Natale. E’ questo il regalo che la United Rugby Championship ha fatto agli appassionati italiani. Dono da scartare il 24 alle 14:00 quando allo Stadio Lanfranchi di Parma andrà in scena l’ottavo turno della competizione col derby tra Zebre e Benetton. Il regalo è ancora più ghiotto per gli appassionati sanniti e in particolare per chi tifa IVPC Rugby Benevento. Con la maglia numero 10, tra le fila delle Zebre, nel pomeriggio più gusto dell’anno, ci sarà Carlo Canna.

Il campione sannita, che in biancoceleste è cresciuto prima di spiccare il volo verso il grande rugby internazionale, guiderà la franchigia multicolor in quella che si annuncia una vera e propria battaglia. Come da tradizione sarà una partita molto sentita, la più affascinante della stagione, da vivere tutta d’un fiato dal fischio d’inizio fino all’ottantesimo. Lo scorso anno le Zebre avevano vinto entrambi i derby natalizi ma adesso la musica e diversa. La squadra di Bradley sta soffrendo, la vittoria manca addirittura dallo scorso 27 febbraio contro i Dragons. Con la Benetton Canna e compagni dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, essere più incisivi con l’ovale tra le mani e fare attenzione alla disciplina.

Di seguito la formazione delle Zebre Rugby, scelta da Bradley, che venerdì 24 dicembre alle ore 14:00 sfiderà il BenettonRugby.

15. Jacopo Trulla* (10)

14. Pierre Bruno (35)

13. Giulio Bisegni (112) (Cap)

12. Tommaso Boni* (107)

11. Asaeli Tuivuaka (3)

10. Carlo Canna (109)

9. Guglielmo Palazzani (152)

8. Giovanni Licata* (47)

7. Maxime Mbandà* (67)

6. Liam Mitchell (2)

5. Andrea Zambonin* (7)

4. David Sisi (70)

3. Eduardo Bello (69)

2. Oliviero Fabiani (136)

1. Danilo Fischetti* (33)

A disposizione:

16. Giampietro Ribaldi (1) tallonatore del Rugby Viadana 1970

17. Andrea Lovotti* (111)

18. Ion Neculai* (6)

19. Leonard Krumov* (68)

20. Iacopo Bianchi* (23)

21. Marcello Violi* (75)

22. Timothy Paul O’Malley (2)

23. Junior Laloifi (24)

All. Michael Bradley

Non disponibili per infortunio: Luca Bigi, Nicolò Casilio*, Tommaso Castello, Gabriele Di Giulio*, Renato Giammarioli*, Alessandro Fusco*, Marco Manfredi, Johan Meyer, Matteo Nocera*, Jimmy Tuivaiti, Gabriele Venditti

*è/è stato membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

Benetton Rugby: 15. Edoardo Padovani, 14. Luca Sperandio, 13. Ignacio Brex, 12. Tommaso Menoncello, 11. Monty Ioane, 10. Rhyno Smith, 9. Callum Braley, 8. Toa Halafihi, 7. Michele Lamaro (Cap), 6. Giovanni Pettinelli, 5. Federico Ruzza, 4. Niccolò Cannone, 3. Ivan Nemer, 2. Gianmarco Lucchesi, 1. Thomas Gallo; All. Bortolami

A disposizione: 16. Hame Faiva, 17. Cherif Traoré, 18. Tiziano Pasquali, 19. Carl Wegner, 20. Sebastian Negri, 21. Alessandro Garbisi, 22. Leonardo Marin, 23. Joaquin Riera

Arbitro: Andrea Piardi (Federazione Italiana Rugby)

Assistenti: Federico Vedovelli (Federazione Italiana Rugby) e Dario Merli (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Stefano Roscini (Federazione Italiana Rugby)

Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 20 di Mediaset a partire dalle 14:00.