Derby amaro per le Zebre di Canna, il Benetton espugna il Lanfranchi di Parma Ospiti dominanti già nel primo tempo, il derby tricolore è dei leoni.

Sotto l’albero di Natale delle Zebre non ci sarà il tanto sperato pacco regalo con la vittoria nel derby. Al Lanfranchi di Parma il Benetton ha dimostrato di essere squadra più completa e forte imponendosi per 39-14. Partita subito in discesa per gli ospiti, bravi a scavare un solco e a portare a casa l’intera posta in palio nell’ottavo turno dello United Rugby Championship. Per gli appassionati sanniti c’era la curiosità di vedere in campo Carlo Canna, ma anche per lui non è stata una giornata positiva. Il sannita, che prima del fischio d’inizio, aveva già realizzato 100 punti nei derby tricolore tra Zebre e Benetton, non è riuscito come tutta la squadra ad incidere. Per lui un erro dalla piazzola ad inizio partita, poi un calcio tra i pali per trasformare la meta realizzata da Boni.

Zebre-Benetton 14-39 (0-24)

Marcature: 5′ p. Smith, 16′ meta Ruzza tr. Smith, 31′ meta Pettinelli tr. Smith, 33′ meta Menoncello tr. Smith; 52′ p. Smith, 54′ meta Brex tr. Menoncello, 64′ meta Boni tr. Canna, 66′ meta Bisegni tr. O’Malley, 72′ meta Marin.

Note: 33′ cartellino giallo a Tuivuaka (ZEB). Trasformazioni: Zebre Parma 2/2 (Canna 1/1, O’Malley 1/1); Benetton Rugby 4/5 (Smith 4/4, Marin 0/1). Punizioni: Zebre Parma 0/1 (Canna 0/1); Benetton Rugby: 2/2 (Smith 2/2). Man of the match: Giovanni Pettinelli (BEN).

Zebre Parma: 15 Jacopo Trulla, 14 Pierre Bruno, 13 Giulio Bisegni (c), 12 Tommaso Boni (c), 11 Asaeli Tuivuaka, 10 Carlo Canna (40′ Timothy O’Malley, 55′ Carlo Canna, 65′ Timothy O’Malley), 9 Guglielmo Palazzani (49′ Marcello Violi), 8 Giovanni Licata (73′ Iacopo Bianchi), 7 Maxime Mbandà, 6 Liam Mitchell, 5 Andrea Zambonin (73′ Leonard Krumov), 4 David Sisi, 3 Eduardo Bello (60′ Ion Neculai), 2 Oliviero Fabiani (73′ Giampietro Ribaldi), 1 Danilo Fischetti (60′ Andrea Lovotti).

A disposizione: 23 Junior Laloifi.

Head coach: Michael Bradley.

Benetton Rugby: 15 Edoardo Padovani, 14 Luca Sperandio, 13 Ignacio Brex (62′ Joaquin Riera), 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Rhyno Smith (60′ Leonardo Marin), 9 Callum Braley (60′ Alessandro Garbisi), 8 Toa Halafihi (52′ Sebastian Negri), 7 Michele Lamaro (c) (64′ Carl Wegner), 6 Giovanni Pettinelli, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Ivan Nemer (40′ Tiziano Pasquali), 2 Gianmarco Lucchesi (40′ Hame Faiva), 1 Thomas Gallo (59′ Cherif Traore).

Head Coach: Marco Bortolami.