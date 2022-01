Le Zebre di Canna cambiano guida tecnica, Bradley sollevato dall'incarico I risultati al di sotto delle aspettative hanno velocizzato il processo di rinnovamento tecnico.

La notizia era nell’aria da qualche giorno. Del resto i risultati di questa stagione non hanno fatto altro che velocizzare una decisione già presa da tempo. Michael Bradley non è più l’allenatore delle Zebre, franchigia con sede a Parma in cui giocano anche i sanniti Carlo Canna e Giovanni D’Onofrio. La comunicazione ufficiale è arrivata questo pomeriggio attraverso una nota del club.

“Zebre Rugby Club comunica che Michael Bradley è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore della franchigia federale.

Il club ha assunto questa decisione per anticipare il percorso di rinnovamento tecnico pianificato per le prossime stagioni.

Tutta la Società desidera esprimere la massima gratitudine a Michael per l’impegno e il contributo dato in questi anni e per il bellissimo percorso umano e professionale intrapreso insieme. A Michael vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera”.

Adesso si attendono le decisioni per programmare il futuro con una guida tecnica che possa dare una svolta anche dal punto di vista dei risultati che fino ad ora sono stati ampiamente al di sotto delle attese.