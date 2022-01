Italrugby, Canna resta fuori dal primo giro di convocazioni Il sannita non è stato chiamato per il raduno di Verona che inizierà il 23 gennaio.

Il Sei Nazioni si avvicina. Il 6 febbraio allo Stade de France di Parigi andrà in scena l’esordio azzurro con in palio il classico “Trofeo Garibaldi” contro la Francia. Una settimana dopo all’Olimpico di Roma arriverà l’Inghilterra per un avvio di torneo da brividi. Le due favorite metteranno subito alla prova la squadra di Crowley che ieri ha comunicato le sue scelte per il raduno di Verona che inizierà il 23 gennaio.

Tante le novità per una squadra giovanissima dove tanti senatori sono rimasti inizialmente esclusi. Tra loro anche il sannita Carlo Canna, a cui per queste prime due sfide sono stati preferiti Garbisi –ormai titolare inamovibile nel ruolo- Da Re e Marin in orbita Benetton.

Sono addirittura 23 i leoni presenti nell’elenco di Crowkey, mentre solo cinque i giocatori delle Zebre, franchigia che sta vivendo una stagione complicatissima e alcune sue pedine pagano anche questo nella mancata chiamata di Crowley. Per Canna si tratta di una delle rare assenze da quando nel 2015 è entrato nel giro azzurro sotto la gestione del tecnico francese Jacque Brunel. Il torneo però è lungo e l’Italrugby punterà soprattutto alle sfide previste nella seconda parte, dove molti giocatori potranno tornare utili per andare alla ricerca di una vittoria nel torneo che ormai manca da troppo tempo.

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 17 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 15 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 3 caps)

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 21 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 12 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Parma, 15 caps)

Tallonatori

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, 1 cap)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 8 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, esordiente)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 15 caps)

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 36 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 25 caps)

David SISI (Zebre Parma, 18 caps)

Terze Linee

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 10 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 36 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 1 cap)

Braam STEYN (Benetton Rugby, 46 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, esordiente)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 12 caps)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 9 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby, esordiente)

Paolo GARBISI (Montpellier, 13 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, esordiente)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 8 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 36 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 7 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 1 cap)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 9 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, esordiente)

Federico MORI (Bordeaux, 11 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 30 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Riccardo Favretto (Benetton Rugby) Simone Ferrari (Benetton Rugby), Johan Meyer (Zebre Parma), Matteo Nocera (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma) Jake Polledri (Gloucester), Marco Riccioni (Saracens)