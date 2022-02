IVPC Rugby Benevento, dopo due anni di stop torna il Torneo Internazionale L'appuntamento dedicato al mini rugby andrà in scena domenica 1° maggio.

Il grande annuncio, quello più atteso, è finalmente arrivato. Il Torneo Internazionale di rugby educativo città di Benevento si svolgerà regolarmente nel 2022. Quello organizzato dall’IVPC Rugby Benevento è uno dei grandi eventi sportivi della cittadina sannita che accoglie ogni anno centinaia di giovani atleti pronti a confrontarsi nelle diverse categorie. L’appuntamento manca dal 2019, ultima edizione prima di quelle cancellate dalla pandemia nei due anni successivi.

“Si tratta di un evento importante per la società e la città” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo. “Ci lavoravamo da tempo. Eravamo pronti e in attesa che le condizioni fossero adatte a far competere i ragazzi. Il mini rugby è fondamentale per tutto il movimento ed è giunto il momento che anche i più piccoli possano riprendere a giocare con normalità. Per la società sarà uno sforzo enorme. Permetteremo alle squadre che arriveranno a Benevento di vivere una giornata in sicurezza facendo quello che più piace ai bambini: confrontarsi e fare nuove amicizie. Ringrazio le persone che in maniera costante ci sono vicine e lavorano incessantemente per la manifestazione. Gli sponsor, in particolare la famiglia Vigorito che continua ad investire sui giovani, l’amministrazione comunale che mostra grande interesse per le attività che portano alla città visibilità e a tutti i genitori che ci affidano i ragazzi ogni stagione con grande fiducia”.

Il presidente Palumbo e tutti gli appassionati di rugby attendono con ansia domenica 1° maggio, una data che indica la ripartenza di una delle manifestazioni giovanili più attese della palla ovale italiana.