IVPC Rugby Benevento, il Ragusa è stato fermato dal Covid Il match di domenica non si giocherà e la vittoria verrà assegnata a tavolino alla squadra sannita.

Gli appassionati sanniti di rugby dovranno attendere ancora un po’ per tornare allo Stadio Dell’Oste e assistere ad un match ufficiale. Domenica si sarebbe dovuta giocare la sfida tra IVPC Rugby Benevento e Ragusa ma i siciliani non partiranno per la Campania. A fermare la compagine isolana è stato il covid che continua a mettere lo zampino nel torneo di serie B.

Un forfait che costerà carissimo al Ragusa. La regola del nuovo protocollo, figlia dell’assenza di date in cui poter recuperare eventuali partite, impone la sconfitta a tavolino per la squadra che non riesce a garantire la propria presenza. Un vero peccato per gli appassionati ma anche per gli atleti che attendevano di tornare a giocare dopo che l’ultima sfida ufficiale è stata disputata lo scorso 12 dicembre quando al Dell’Oste arrivò una vittoria per 40-20 contro l’US Rugby Roma.

Sono passati più di due mesi ma il conto alla rovescia terminerà solo domenica 27 febbraio, quando l’IVPC Rugby Benevento sarà di scena a Frascati per il recupero della sfida valida per l’ottava giornata. Un ritorno in campo durissimo per capitan Passariello e compagni che intanto continueranno ad allenarsi con la speranza che questa sosta tanto lunga finisca realmente in quella che per tutti è diventata la domenica più attesa della stagione.