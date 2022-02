IVPC Rugby Benevento in lutto, è scomparso il Professore Franco Ascantini Aveva 86 anni e viveva a Roma, nel 1966 era stato uno dei fondatori della società biancoceleste.

Una vita per la palla ovale. Partendo da Fragneto Monforte ha fatto il giro d’Italia inseguendo la sua passione con alcune tappe memorabili. Parliamo di Franco Ascantini, il Professore come è conosciuto nel mondo del rugby italiano.

E’ scomparso all’età di 86 anni a Roma dove solo qualche giorno fa aveva assistito ad una partita. Perché la passione non vai mai in pensione. Si segue e insegue ad ogni età e su ogni campo. Il rugby italiano perde una colonna del movimento. Un uomo capace di guardare sempre oltre l’orizzonte prima degli altri.

Sarebbero tanti gli aneddoti da raccontare ma la concretezza, come ci insegna il gioco del rugby, è la migliore arte per ricordare un personaggio simile. Da giocatore aveva vinto lo scudetto con la Partenope Napoli. Ma la sua grande volontà era quella di portare la sua passione nella città d’origine e trasmetterla ai più giovani. Missione compiuta e con grande successo. Nel dicembre del 1966 insieme a Padre Antonio Bevilacqua e Giovanni Nobile diede il via alla gloriosa storia del Rugby Benevento. Prima società della palla ovale sannita nata con lo scopo di unire ragazzi che avevano voglia di fare qualcosa di positivo, di lasciare un segno come poi è avvenuto nel mondo dello sport e non solo. Un cammino incredibile fino alla serie A. Una delle perle della carriera nella palla ovale di Franco Scantini.

Il Professore di imprese ne ha fatto tante. Ha allenato squadra importanti al nord, è stato anche vice allenatore della Nazionale azzurra. Che storia la sua storia. Ricca di emozioni, successi e soprattutto insegnamenti. Ogni volta che tornava a Benevento una delle prime mete era la struttura di Pacevecchia dove si svolge la “vita” della sua creatura più amata.

La squadra biancoceleste la seguiva anche in trasferta, soprattutto quando giocava nella capitale. E’ capitato diverse volte, una in particolare nel marzo del 2017 quando la compagine guidata da Valente fu ampiamento promossa sul campo da uno dei suoi creatori. Parole dolci per un gruppo di ragazzi che stava facendo benissimo nel campionato di serie A. Oggi proprio una parte di quel gruppo e la dirigenza biancoceleste lo hanno ricordato con messaggi affettuosi. Del resto ci sono legami indissolubili: quello tra il Professore Franco Ascantini e il Rugby Benevento è uno di questi.