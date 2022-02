Italia Seven, c'è un sannita tra i convocati per il primo raduno del 2022 Si tratta di Massimo Cioffi, campione d'Italia con Rovigo, e attualmente al Valorugby Emilia.

Ci sarà anche un sannita al primo raduno del 2022 della Nazionale Maschile Seven. Il responsabile tecnico Andy Vilk ha scelto di convocare Massimo Cioffi tra i diciotto atleti che dal 27 febbraio al 2 marzo si alleneranno a Parma. Il ragazzo scuola IVPC Rugby Benevento, grande protagonista in questi anni nel massimo campionato italiano con Rovigo dove ha vinto lo scudetto, la scorsa estate ha deciso di intraprendere una nuova avventura accasandosi col Valorugby Emilia.

Una scelta fatta per continuare a crescere così come potrà migliorarsi ancora anche in azzurro dove nella Nazionale Seven il CT Andy Vilk si è già affidato a lui di frequente. Massimo Cioffi è uno dei migliori giocatori espressi dal panorama campano nell’ultimo decennio e i risultati ottenuti confermano questa tesi. Veloce, mani educate, ottima conoscenza del gioco e bravo nel gioco al piede. La sua duttilità è una fortuna per tutti gli allenatori. La Nazionale Seven italiana sta crescendo e il 24enne sannita può essere uno dei simboli di questa crescita da continuare ad inseguire anche nel 2022.

Di seguito l’elenco degli atleti selezionati da Andy Vilk:

Jacopo BARBI (FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Francesco BONAVOLONTA' (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Francesco BOSSOLA (ASD RUGBY MILANO)

Pier Paolo Michele BRIGHETTI (TRANSVECTA CALVISANO)

Lorenzo Maria BRUNO (SITAV RUGBY LYONS)

Massimo CIOFFI (VALORUGBY EMILIA)

Matteo COLANGELI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Alessio CREA (FIAMME ORO RUGBY)

Rocco DEL BONO (RUGBY COLORNO 1975)

Mathias Leon DOUGLAS (VALPOLICELLA RUGBY 1974)

Paul Marie FORONCELLI (RUGBY VICENZA)

Cristian LAI (FIAMME ORO RUGBY)

Edoardo MASTANDREA (TRANSVECTA CALVISANO)

Giovanni MONTEMAURI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Matteo MORELLI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

Jacopo SALVETTI (SITAV RUGBY LYONS)

Dario SCHIABEL (RUGBY PETRARCA)

Mattia Antonio UDA (FIAMME ORO RUGBY)