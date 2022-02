IVPC Rugby Benevento finalmente in campo, si riparte da Frascati I sanniti tornano a giocare un match ufficiale dopo oltre due mesi di stop.

L'IVPC Rugby Benevento torna finalmente in campo a distanza di oltre due mesi da quel 12 dicembre quando, allo Stadio Dell’Oste, arrivò una netta vittoria contro l’US Rugby Roma. Poi è giunta la lunga sosta a casa del Covid e il match vinto a tavolino domenica scorsa contro il Ragusa. Settimane senza sfide ufficiali che hanno influito pesantemente sulla squadra biancoceleste che sta vivendo una stagione di transizione, dove la cosa più importante è permettere ai giovani di fare esperienza.

Domani alle 13:00 capitan Passariello e compagni saranno di scena a Frascati, su un campo da sempre complicato contro una squadra che in casa è aggressiva e prova a giocare con ritmi alti. I laziali sono attualmente al terzo posto in classifica con 28 punti, frutto di sei vittorie ottenute in sette partite, dietro alla Primavera che guida a quota 34 e il Villa Pamphili che segue a tre lunghezze di distanza.

Un percorso, quello del Frascati, che non lascia spazio ad altre interpretazioni sulle ambizioni della società che può e deve giocarsi qualcosa di importante. Ecco perché per l’IVPC Benevento, che schiererà diversi giovani, sarà ancora più difficile il ritorno in campo in un match ufficiale. In questa stagione, la squadra di Passariello e Calandro non ha mai brillato lontano dallo Stadio Dell’Oste. Una ragione in più per osservare questa sfida con curiosità.