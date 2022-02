IVPC Rugby Benevento, a Frascati decisivo il crollo nel finale Sanniti ko 41-26 dopo un primo tempo equilibrato, pagato a caro prezzo il calo atletico.

La trasferta di Frascati era la più attesa della stagione. Era dal 12 dicembre che l’IVPC Rugby Benevento non giocava un match ufficiale di campionato. La lunga attesa non ha fatto bene ad una squadra che ha bisogno di continuità, ma il Covid ci ha messo lo zampino e il torneo ha subito un lungo stop. In terra laziale, su un campo dove effettivamente è difficile giocare, i sanniti hanno perso 41-26 contro un Frascati che ha dilagato solo nel finale. Per il duo Passariello-Calandro non è stato facile fare le scelte sul XV iniziale. Tante le cose da valutare, in particolare la lunga inattività alle spalle. La squadra però ha risposto bene giocando un discreto primo tempo.

Il Frascati è passato in vantaggio con la meta di Bocci per poi arrotondare il punteggio con un piazzato di Mazzi per l’8 a 0. La reazione sannita è arrivata con un break del solito Casillo che ha permesso alla squadra di trovare la giocata vincente in posizione centrale con il solito Mirko Passariello. La trasformazione di Fragnito ha portato gli ospiti a meno uno sull’8 a 7. Frascati con i trequarti fa male, Blasi fa la differenza e trova la meta trasformata da Mazzi per il 15 a 7. L’IVPC Rugby Benevento non alza bandiera bianca. Prova a rientrare in partita e ci riesce ancora con la meta di Luciani che fissa il risultato del primo tempo sul 15 a 12.

Nella ripresa arriva subito la doccia gelata: una touche gestita male regala l’occasione al Frascati di andare a segno con Mazzi: 22-12. Passariello e compagni rispondono con una meta del giovane Pisano trasformata da Fragnito per il 22-19. Il Benevento è in partita ma non ha più la forza per provarci e i laziali, dopo aver sofferto tremendamente in mischia, si affidano sempre più spesso ai trequarti che corrono, dimostrano di stare meglio fisicamente e fanno la differenza sfruttando anche l’uomo in più dopo il giallo di Passariello dilagando fino al 41 a 19. Nel finale dopo una lunga fase di possesso i biancocelesti trovano la quarta meta con Casillo e portano a casa un punto che muove la classifica. La squadra continua a difettare nella tenuta atletica. Bisognerà lavorare soprattutto su questo aspetto per non disperdere quanto di buono viene fatto tecnicamente e tatticamente. Le potenzialità ci sono, ma nel rugby la maggior parte delle partite si vincono dopo il 60’ e l’IVPC Rugby Benevento, in questo momento, non riesce a ad essere competitivo fino al fischio finale lasciando per strada punti importanti come è accaduto fin dall'inizio della stagione.