Sei Nazioni: l'Italrugby viene travolta, quarto caps per il napoletano Fusco Azzurri ancora ko, domani saranno sette anni dall'ultima vittoria nel torneo continentale.

Il cuore è enorme ma il risultato non cambia. L’Italrugby perde anche contro l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino esaurito in ogni ordine di posto. Azzurri subito sotto e a poco serve il piazzato di Padovani, perché subito dopo Lucchesi è costretto a lasciare il posto a Faiva che in seguito si farà buttare fuori dal georgiano Nika Amashukeli per un placcaggio rivisto al TMO e giudicato pericoloso.

Con un uomo in meno e col terrificante effetto del no contest gli azzurri vengono travolti. Il primo tempo termina 24-6, poi nella ripresa Crowley getta subito nella mischia il napoletano Alessandro Fusco che raccoglie la sua seconda presenza nel torneo, il quarto caps in totale con la maglia della Nazionale. Un tempo utile per il ragazzo scuola Amatori Napoli che ha giocato in un contesto meraviglioso anche se l’Italrugby torna a casa con un pesante 57-6 e l’ennesima sconfitta di una serie negativa che dura ormai da sette edizioni. Domani saranno sette anni esatti dal successo a Murrayfield contro la Scozia timbrata dal campano Joshua Furno.

Irlanda v Italia 57-6 (24-6)

Marcatori: PT 4’ m. Carbery, t. Carbery (7-0); 14’ cp Padovani (7-3); 21’ m. Gibson-Park, t. Carbery (14-3); 30’ m. Lowry, nt (19-3); 38’ m. O’Mahoney, nt (24-3); 40’ cp Garbisi (24-6). ST 52’ m. Lowe, nt (29-6); 57’ m. Lowry, t. Sexton (36-6); 70’ m. Baird, t. Sexton (43-6); 75’ m. Lowe, t. Sexton (50-6); 80’ m. Treadwell, t. Sexton (57-6)

Irlanda: 15 Lowry; 14 Hansen, 13 Ringrose (3’ – 9’ Hume; 54’ Hume), 12 Henshaw (68’ Ringrose HIA), 11 Lowe; 10 Carbery, 9 Gibson-Park (61’ Casey); 8 Doris (54’ Conan), 7 Van der Flier, 6 O’Mahony (c); 5 Baird, 4 Beirne (61’ Treadwell); 3 Furlong (61’ Bealham), 2 Sheehan (69’ Herring), 1 Porter (44’ Kilicoyne)

A disposizione: 16 Herring, 17 Kilcoyne, 18 Bealham, 19 Treadwell, 20 Conan, 21 Casey, 22 Sexton, 23 Hume

Head Coach: Farrell

Italia: 15 Padovani; 14 Bruno (20’ Nemer), 13 Brex, 12 Marin (66’ Zanon), 11 Ioane; 10 Garbisi, 9 Varney (41’ Fusco); 8 Halafihi, 7 Lamaro (c), 6 Pettinelli (54’ Steyn; 62’ Pettinelli HIA); 5 Ruzza (68' Sisi), 4 Cannone (49’ Zuliani); 3 Ceccarelli (41’ Pasquali), 2 Lucchesi (9’ Faiva), 1 Fischetti

A disposizione: 16 Faiva, 17 Nemer, 18 Pasquali 19 Sisi, 20 Zuliani, 21 Steyn, 22 Fusco, 23 Zanon

Head Coach: Crowley

Arbitro: Nika Amashukeli (Georgia)

Assistenti: Matthew Carley (Eng), Christophe Ridley (Eng)

TMO: Eric Gauzins (France)

Cartellini: 18’ rosso a Faiva (ITA); 75’ giallo a Steyn (ITA)

Calciatori: Carbery 2/5; Padovani 1/1; Garbisi 1/1; Sexton 4/4

Note: Terreno di gioco in perfette condizioni, stadio completamente esaurito, temperatura 9°. Azzurri in campo con segno nero di lutto sulle maglie per la scomparsa di Franco Ascantini. Al polso della squadra nastro azzurro e giallo per solidarietà con il popolo ucraino.

Player of the Match: Van der Flier (IRL)