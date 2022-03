IVPC Rugby Benevento, avviata la raccolta di beni di prima necessità La Club House della struttura di Pacevecchia diventa punto di raccolta per aiuti umanitari.

La guerra in Ucraina non ha lasciato indifferente il mondo dello sport. Sono tante le iniziative degli sportivi in campo e fuori. In questi giorni, per aiutare i cittadini ucraini, è sceso in campo anche l’IVPC Rugby Benevento. La società guidata dal presidente Rosario Palumbo ha messo a disposizione la Club House della struttura di Pacevecchia come punto di raccolta per generi di prima necessità come è accaduto già in passato per altre emergenze. Il massimo dirigente biancoceleste è in stretto contatto con Tatyana Shyshnyak, che fin dai primi giorni del conflitto è scesa in campo per aiutare la sua popolazione da Benevento.

“La volontà dell’IVPC Rugby Benevento è quella di fare qualcosa di concreto per aiutare chi in questo momento è sotto attacco” ha spiegato Rosario Palumbo. “Conosciamo la gravità della situazione e abbiamo subito deciso di dare il nostro contributo. Con Tatyana Shyshnyak abbiamo già parlato diverse volte e ci stiamo muovendo per far giungere ai suoi connazionali il nostro aiuto”.

Non solo l’invio di generi di prima necessità, che attualmente sono raccolti presso la struttura di Pacevecchia, ma anche ospitalità. “La nostra Club House –spiega Palumbo- è a disposizione, se c’è la necessità di ospitare qualcuno per qualche giorno siamo pronti. In questi momenti così delicati la nostra società si unisce sempre per aiutare chi è in difficoltà. Dai dirigenti ai ragazzi, siamo tutti già attivi per raggiungere risultati concreti nel più breve tempo possibile

L’invito a chi vuole partecipare alla raccolta di generi di prima necessità è quello di recarsi presso la Club House dello Stadio Dell’Oste a Pacevecchia dove gli addetti della società hanno già avviato la raccolta.