Il Covid ferma l'IVPC Rugby Benevento, per i sanniti niente trasferta romana Alcuni casi di positività hanno imposto lo stop ai biancocelesti che subiranno il ko a tavolino.

E’ stata una settimana intensa in casa IVPC Rugby Benevento. La società si è impegnata su più fronti tra campo e aiuti umanitari per la popolazione ucraina. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Domenica a Roma non si giocherà. I biancocelesti hanno dovuto rinunciare al viaggio per via di alcuni casi di positività rilevati all’interno del gruppo squadra.

Il ferreo protocollo della Federazione Italiana Rugby impone a chi non riesce a garantire la propria presenza la sconfitta a tavolino. Dunque nessun recupero per assenza di date utili ma un ko amarissimo da digerire. La società in queste ore sta provvedendo ad ultimare un altro giro di tamponi per capire chi potrà continuare ad allenarsi a partire da lunedì. All'orizzonte c’è il match casalingo del 13 marzo contro la Polisportiva Paganica, per questo sarà importante nei prossimi giorni capire quanti saranno gli atleti a disposizione in vista del recupero della nona giornata.