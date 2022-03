IVPC Rugby Benevento, il Covid ferma la Polisportiva Paganica Niente match al Dell'Oste, gli abruzzesi non raggiungeranno il Sannio.

Sembra una maledizione. Il torneo di serie B non riesce ad avere un andamento regolare e continua ad andare avanti a singhiozzo. Sette giorni fa era toccato all’IVPC Rugby Benevento dare forfait a causa di diversi casi Covid e non giocare a Roma contro il Villa Pamphili.

Ora invece ad avere questo problema è la Polisportiva Paganica. Il match in programma domenica alle 14:30 al Dell’Oste di Benevento non si giocherà. La comunicazione è arrivata pochi minuti fa dalla società abruzzese.

Dunque per l’IVPC Rugby Benevento continua il periodo di inattività con una sola partita ufficiale dopo la pausa natalizia, quella persa a Frascati. L’appuntamento per rivedere in campo capitan Passariello e compagni, se non ci saranno ulteriori problemi legati al Covid, è per domenica 20 marzo quando a Napoli è in programma il tanto atteso derby campano contro la Partenope.