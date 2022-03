IVPC Rugby Benevento, finalmente si torna in campo nel derby con la Partenope Sanniti in grande emergenza a Pomigliano, è solo il secondo match del 2022.

Dovrebbe essere la volta buona. Dopo due turni di campionato saltati causa Covid, l’IVPC Rugby Benevento tornerà finalmente in campo. Domenica c’è in programma l’attesissimo derby campano contro la Partenope, sfida che in passato è andata in scena in altri palcoscenici e aveva sicuramente un altro sapore ma che resta sempre affascinante.

Si giocherà al Centro Sportivo Giuseppe Leone di Pomigliano alle 14:30 con un clima quasi ideale. Temperatura prevista intorno ai 14 gradi e cielo coperto, buone notizie visto che i sanniti da dicembre ad oggi hanno giocato un solo match in quel di Frascati. Questo campionato a singhiozzo non ha sicuramente aiutato le due formazioni che vivono una stagione di transizione e ricostruzione. Serviva giocare tanto per dare spazio ai giovani e farli ambientare in un torneo ostico come quello di serie B dove ci sono tanti avversari scorbutici da affrontare. Piano però rovinato dall’emergenza sanitaria che ha bloccato il campionato per due mesi e poi, soprattutto per esigenze di calendario, ha visto saltare diverse partite.

Da qui a giugno si spera di ritrovare quella continuità necessaria soprattutto per preparare la prossima stagione. Ormai il lavoro delle due squadre è mirato soprattutto al futuro. L’IVPC Rugby Benevento è attualmente quinto in classifica e proverà a mantenere questa posizione anche se non sarà facile.

Davanti la Primavera sembra irraggiungibile ed è lanciata verso la promozione, mentre Villa Pamphili e Frascati si giocheranno seconda e terza piazza. Squadre, compresa la capolista, che contro i sanniti non hanno impressionato e per questo in casa biancoceleste un po’ di rammarico continua ad esserci. Domani a Pomigliano il duo Passariello-Calandro dovrà comunque rinunciare a diverse pedine importanti visto che l’emergenza continua e per momento non lascia tregua alla squadra sannita.