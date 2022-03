IVPC Rugby Benevento, dopo due anni di stop torna il torneo del 1° maggio Palumbo: "Finalmente l’attesa è finita e per la società è stata una vera e propria liberazione”.

Dopo le due edizioni cancellate per Covid nel 2020 e nel 2021, torna il “Trofeo Internazionale Città di Benevento” Appuntamento nella classica data del 1° maggio, giornata di festa che rappresenta un nuovo inizio per il mini rugby sannita che finalmente tornerà a giocare l’appuntamento più atteso. L’ufficialità era arrivata qualche mese fa ma l’IVPC Rugby Benevento ha provveduto nelle ultime ore arrivata con la pubblicazione della locandina e l’annuncio delle varie competizioni. Torna il Trofeo Ciro Vigorito, giunto alla nona edizione. Torneo dedicato alle compagini under 15, sicuramente il più atteso e competitivo. Le altre competizioni saranno dedicate a Carlo Pezzuto, Francesco De Nigris e ad Alfredino Dell’Oste, scomparso nel 2021. Confermato anche il Trofeo Mario Simone giunto alla sesta edizione.

“Finalmente l’attesa è finita e per la società è stata una vera e propria liberazione” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo. “Il torneo del 1° maggio è uno dei grandi eventi della città di Benevento e questi due anni di stop sono stati duri da digerire, sia per noi dirigenti che per i ragazzi che sono stati privati dell’appuntamento più atteso dell’anno. Noi eravamo pronti –sottolinea- attendevamo solo l’ok e finalmente è arrivato. A Benevento torneranno tante società amiche che hanno fatto la storia della nostra manifestazione e ospiteremo finalmente tanti ragazzini che sognano di giocare al Dell’Oste”.

Tanta emozione e soprattutto lavoro da fare nel prossimo mese. “Nelle condizioni attuali l’organizzazione è ancora più complicata del passato –spiega Palumbo- ma tutti i nostri volontari lo sanno bene e sono pronti a fare altri sacrifici. Saremo ripagati dalla gioia di rivedere in campo tanti bambini, dai più piccoli di sette anni fino ai quindicenni. Sarà anche l’occasione per lanciare un messaggio al mondo dello sport in generale: è importante recuperare subito tutte le manifestazioni giovanili perché il buco di due anni ha allontanato i ragazzi dallo sport ed è compito nostro coinvolgerli il più possibile e farli tornare sui campi da gioco”. Un ritorno desiderato, sognato e che sta per diventare finalmente realtà.