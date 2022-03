IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste battuto il Cus Catania Netta vittoria per la squadra del duo Passariello-Calandro che ha chiuso la contesa nel primo tempo.

Obiettivo centrato. L’IVPC Rugby Benevento si è imposto nettamente contro il Cus Catania portando a casa l’intera posta in palio al termine di un match comandato fin dall’avvio. Il duo Passariello-Calandro può essere soddisfatto per la seconda vittoria consecutiva anche se il lavoro da fare nei prossimi mesi sarà ancora tanto.

1° tempo- E' un Benevento in emergenza ma motivato quello che ha approcciato come meglio non si poteva la partita. Fragnito apre le danze con un piazzato, poi dimostra ancora una volta di essere uno dei migliori dieci del torneo e permette ai suoi di guadagnare terreno. Nei 22 siciliani la squadra del duo Passariello-Calandro non perdona e fa a segno prima con Tenga dopo una grande azione corale, e poi con Raucci. Fragnito trasforma la seconda e il punteggio dopo 22 minuti di gioco è 15-0.Con l’uscita di una prima linea del Cus Catania per infortunio la partita prosegue con la regola del no-contest, soluzione che non piace agli appassionati. I siciliani provano un paio di sortite nei 22 dell’IVPC Rugby Benevento che si difende e col solito Fragnito riconquista campo per poi sfruttare la mischia andando in meta con Cavuoto per il 20-0. Fragnito da posizione molto defilata non riesce a trasformare.

2° tempo- parte fortissimo l’IVPC Rugby Benevento che va in meta con una progressione di Casillo, Fragnito dalla piazzola è perfetto: 27-0. La risposta del Cus Catania arriva al 13’ con una meta trasformata dopo una lunga fase di possesso nei 5 metri sanniti: 27-7. IVPC Rugby Benevento ancora in meta con Cavuoto 32-7. Fragnito trasforma per il 34-7. Poco dopo azione travolgente del solito Casillo che si lancia con un calcetto e va a realizzare la sua seconda meta di giornata: 39-7. Nel finale seconda e terza meta per il Cus Catania che accorcia le distanze fino al 39-21.