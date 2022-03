IVPC Rugby Benevento, dal Coni arriva la Stella d'Oro al Merito Sportivo Il riconoscimento è stato annunciato da una lettera firmata dal presidente Giovanni Malagò.

E’ un giorno di festa in casa IVPC Rugby Benevento. Questa mattina la società ha ricevuto l’attesissima lettera del Coni, firmata da Giovanni Malagò, che annuncia il conferimento della “Stella d’Oro al Merito Sportivo”.

Riconoscimento riservato alle società che hanno già svolto oltre 50 anni di attività e quella della società campana è iniziata nel 1966. Un giusto riconoscimento che ha reso entusiasta il presidente Rosario Palumbo. “E’ un riconoscimento alla storia del club e a tutti coloro che sono stati presenti e hanno sostenuto la società. Il ringraziamento va tutti i presidenti, i dirigenti, i tecnici e gli atleti che hanno dato il proprio fondamentale contributo per rendere questa società tra le più importanti del panorama sportivo campano e non solo".

"Inoltre mi preme ringraziare il gruppo di persone che da 13 anni porta avanti questa società ed è il più longevo della storia biancoceleste. Portare avanti il progetto in questo periodo non è facile ma ce la stiamo mettendo tutta. Questo riconoscimento che arriva dal Coni, guidato dal presidente Malagò a cui qualche anno fa abbiamo anche consegnato una maglia della nostra prima squadra, ci dà ulteriore morale per fare ancora meglio”. Il meritato riconoscimento verrà consegnato dopo l’estate e il club ha già pronto il posto nella sala trofei della Club House della struttura.