Il rugby sannita ha salutato il Professore Ascantini Nella Club House dello Stadio Dell'Oste presenti parenti, amici e allievi dello storico tecnico.

Il Professore Ascantini è tornato a casa. Nel suo ultimo viaggio verso Fragneto Monforte non poteva mancare una tappa presso lo Stadio Dell’Oste a Pacevecchia dove ha contribuito a fondare e costruire la tradizione sannita nella palla ovale.

Il Rugby Benevento ha aperto le porte della sua Club House per ospitare per qualche ora le ceneri di Ascantini che è scomparso lo scorso 21 febbraio all’età di 86 anni a Roma dove viveva ormai da diversi anni. E' stata l’occasione per amici e allievi di far visita e salutare un personaggio fondamentale per lo sviluppo di questa disciplina. Presente anche il Sindaco Clemente Mastella che ha ricordato un uomo che ha fatto tanto per lo sport sannita.