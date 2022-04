IVPC Rugby Benevento, sabato l'Open Day dedicato ai giovani Al Dell'Oste presenti anche varie scuole come Federico Torre, Pascoli e Istituto Alberti.

L’IVPC Rugby Benevento è pronto ad aprire le porte dello Stadio Alfredo Dell’Oste di Pacevecchia. Sabato 9 aprile, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00, è in programma l’Open Day che darà la possibilità a tutti i bambini dai 4 anni in su di andare alla scoperta di una disciplina come il rugby. La società riceverà la visita di diverse scuole come la Federico Torre, la Pascoli e l’Istituto Alberti.

Occasione ghiotta per far avvicinare tanti giovani al mondo della palla ovale, sport protagonista da più di 50 anni nella città di Benevento. Il club guidato dal presidente Rosario Palumbo ha messo a disposizione i suoi tecnici qualificati per offrire il maggior numero di informazioni possibili e il miglior supporto a tutti coloro che vorranno vivere una giornata all’insegna della palla ovale.

Da segnalare anche un’altra iniziativa: l’IVPC Rugby Benevento darà la possibilità di sostenere una settimana di prova gratuita a chi, dopo l’Open Day, vorrà dare ai propri figli la possibilità di conoscere ancora meglio questa disciplina e tutto il mondo che gravita intorno ad una delle società più importanti e vincenti dell’Italia meridionale.