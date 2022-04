C'è il torneo del 1° maggio, anticipo di campionato per l'IVPC Rugby Benevento I biancocelesti giocheranno a Roma sabato 30 aprile alle 13:00.

In casa IVPC Rugby Benevento le maggiori energie sono concentrate sul torneo del 1° maggio che torna dopo tre anni. Sarà un week end intenso per la società che da sabato inizierà ad accogliere le prime squadre che giungeranno in città.

Proprio il 30 aprile però c’è un altro impegno importante. Tornerà in campo la prima squadra che è attesa dalla trasferta nella capitale dove sfiderà l’US Rugby Roma, compagine in difficoltà in questo campionato dove attualmente ha raccolto solo 18 punti. I biancocelesti invece sono a quota 38 ed occupano il quinto posto, quello che è diventato il reale obiettivo di una squadra giovanissima che deve crescere ancora tanto. Si gioca sabato alle 13:00 e vincere sarà fondamentale in vista del finale di campionato che prevede match durissimi. Il primo sarà quello dell’8 maggio quando al Dell’Oste arriverà Frascati.

Classifica:

Primavera 67

Avezzano 59

Villa Pamphili 53

Frascati 53

IVPC Rugby Benevento 38

Cus Catania 37

Polisportiva Paganica 36

Rugby Messina 21

Roma Rugby 18

Partenope 5

Ragusa 0