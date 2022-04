IVPC Benevento, il presidente della Fir Innocenti ospite al torneo del 1° maggio Grande attestato di stima per la società che riceverà la visita del massimo dirigente federale.

L’IVPC Rugby Benevento continua ad essere un punto di riferimento per la palla ovale al sud. Lo dimostra il grande numero di iscrizioni per lo storico torneo del 1° maggio che domenica tornerà ad aprire le porte dello Stadio Dell’Oste a circa 800 piccoli rugbysti. Un successo quasi inatteso dopo la cancellazione delle edizioni del 2020 e del 2021.

Quello che sta per iniziare sarà un week end speciale per la società guidata dal presidente Rosario Palumbo. Si parte sabato alle 13:00 con l’impegno della prima squadra in trasferta a Roma. Nel pomeriggio in città arriveranno le prime delegazioni da fuori regione che saranno accolte con una visita guidata. A raccontare le bellezze sannite sarà il delegato provinciale del Coni Mario Collarile. Inoltre per la terza volta dalla sua elezione, e quindi in poco più di un anno, arriverà a Benevento il presidente federale Marzio Innocenti con il suo vice Antonio Luisi accompagnati dal numero uno del comitato campano Giuseppe Calicchio.

Il massimo dirigente federale resterà anche nella giornata di domenica quando assisterà alle sfide del torneo e sarà presente alla premiazione di uno degli eventi giovanili più importanti per la palla ovale italiana. Questa scelta è un fortissimo segnale dell’importanza che ha la Campania e in generale il sud nel progetto di Marzio Innocenti. Si tratta anche di un grande attestato di stima per una società come l’IVPC Rugby Benevento che, nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia, è riuscita con uno sforzo organizzativo da applausi a mettere in scena la trentasettesima edizione di un torneo dove sono passati tantissimi campioni.