Il rugby invade la città, una festa di colori in attesa del torneo di domenica Oggi la visita guidata delle delegazioni che arrivano da fuori regione, domani si va in campo.

Un tour per le bellezze beneventane. Una passeggiata nel centro storico con una guida d’eccezione come Mario Collarile. E’ stato questo l’omaggio fatto dall’IVPC Rugby Benevento alle delegazioni di Cosenza, Roma e Anzio che sono giunte oggi in città in vista del torneo del 1° maggio. Circa 300 ragazzini con i proprio accompagnatori e genitori. Chiaro esempio di turismo sportivo. Questa è una strada da percorrere. Nella lunga passeggiata per la città erano presenti anche il presidente Rosario Palumbo, l’assessore al ramo Attilio Cappa che ha toccato con mano le potenzialità dello sport, il vice presidente Federale Antonio Luisi e il massimo dirigente del comitato campano Peppe Calicchio.

Il folto gruppo si è fermato per una foto ricordo in piazza Santa Sofia. Un luogo magico in una città che i ragazzini hanno scoperto attraverso le parole del delegato del Coni Mario Collarile a cui il presidente Palumbo ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento. “L’Avvocato Collarile è il numero uno, permettetemelo di dirlo. Con la sua classe, la cultura e l’amore che ha per la storia di questa città ha reso indimenticabile questa visita non solo per i ragazzi ma anche per noi che la viviamo giornalmente. Ci ha fatto capire per l’ennesima volta quanto sia bella Benevento. Ringrazio anche Antonio Luisi e Peppe Calicchio per aver partecipato a questo bel pomeriggio in compagnia. Un ringraziamento speciale va fatto all’assessore al turismo Attilio Cappa che ci ha supportati per sviluppare la nostra idea e oggi era rapito come noi dal racconto di Mario Collarile”.

Dopo la visita guidata il pensiero va ad una domenica che sarà la più intensa degli ultimi anni. “Sono emozionato, devo ammetterlo. Siamo tornati ad organizzare il torneo dopo tre anni e questo è stato un ottimo inizio. Domani spero che tanti appassionati e anche curiosi possano venire al Dell’Oste. Apriremo i cancelli alle 9:00 e dalle 14:30 ci saranno le finali. Dopo tanta attesa e sofferenza sarà una grande emozione che vogliamo condividere con la città”.