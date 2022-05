IVPC Rugby Benevento, ufficializzato il primo Trofeo Ascantini Sarà messo in palio all'interno del torneo d'apertura in programma domenica 9 ottobre.

Crescere è la parola d’ordine. Una necessità accentuata ancora di più dai due anni di pandemia che ha allontanato soprattutto i più piccoli dallo sport. Per aumentare la visibilità e coinvolgere più bambini, sono necessari grandi eventi, ecco perché dopo il successo del torneo del 1° maggio, l’IVPC Rugby Benevento ha già ufficializzato il prossimo.

Appuntamento domenica 9 ottobre con il terzo torneo d’apertura. Evento che era stato fermato dalla pandemia ma che tornerà, con grande entusiasmo, il prossimo autunno. Una competizione che darà il via ad una stagione che, si spera, sarà la prima senza l’incubo del Covid che spesso ha costretto gli organizzatori a rinunciare ai propri eventi. Il torneo vedrà impegnate sul campo del Dell’Oste le categorie dall’under 7 alla 15 e sarà valido come primo Trofeo Ascantini, in ricordo di uno dei grandi della palla ovale sannita. Al Professore sarebbe piaciuto un torneo per bambini con il suo nome.