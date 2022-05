IVPC Rugby Benevento, al Dell'Oste arriva il Frascati Per i biancocelesti è il penultimo match interno. Fischio d'inizio alle 15:30.

L’IVPC Rugby Benevento torna finalmente in campo tra le mura amiche dello Stadio Dell’Oste. Appuntamento domenica pomeriggio alle 15:30 contro il Frascati, squadra che sta facendo molto bene e che nella gara d’andata si impose per 41-26.

I sanniti, che sono reduci dalla sconfitta di Roma, continuano a vivere in emergenza questo finale di campionato. Rispetto alle precedenti settimane, però, la notizia positiva arriva dalla possibilità di schierare qualche giovane in più. Il torneo Elite under 19 è terminato e quindi il duo Passariello-Calandro potrà avere una panchina più lunga che consentirà di gestire meglio le risorse. In casa la squadra biancoceleste ha sempre giocato buone partite e domani è chiamata a confermarsi.

E’ necessario fare punti per non perdere altro terreno dalla Polisportiva Paganica e dal Cus Catania che attualmente precedono in classifica la compagine sannita. Nel rush finale della stagione, infatti, oltre a far giocare il più possibile i giovani che da settembre saranno in pianta stabile in prima squadra, lo stimolo potrebbe essere proprio quello di provare a duellare con queste due squadre.