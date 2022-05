IVPC Rugby Benevento, nel Girone 4 la Primavera è volata in serie A I romani sono stati matematicamente promossi, nel Sannio una delle vittorie più belle

Il verdetto tanto atteso è arrivato. La Primavera ha vinto il girone 4 del campionato di serie B. Lo ha fatto con merito mettendo il sigillo nello scontro diretto con il Villa Pamphili nel finale di una stagione dominata dal primo all’ultimo match. Diciotto partite giocate e altrettante vittorie. Un cammino esaltante con poche tappe complicate. Una di queste è sicuramente stata la sfida contro l’IVPC Rugby Benevento all’alba della stagione. In quell’occasione la formazione guidata da Passariello e Calandro sfiorò il colpaccio cedendo solo a tempo ormai scaduto.

La Primavera, soprattutto dopo quella vittoria che è stata una delle più belle e sofferte, ha preso sempre più consapevolezza del proprio ruolo di favorita e l’ha onorato fino in fondo festeggiando domenica la promozione domenica con due giornate d’anticipo. Sono stati 86 i punti realizzati, 106 le mete, solo 120 i punti concessi agli avversari nell’arco delle 18 partite. In un campionato senza retrocessioni, cosa che non si ripeterà nella prossima stagione, il quadro delle partecipanti al campionato 2022-2023 è quasi completo. Manca una squadra che sarà la vincitrice dei play off di serie C.

Senza la Primavera le favorite per la prossima stagione diventano automaticamente le altre formazioni romane e, per blasone e abitudine a competere per l’alta classifica, non si può non inserire anche l’IVPC Rugby Benevento. La squadra sannita ha mostrato in questa stagione di avere giovani interessanti. Se il gruppo riuscirà a migliorare la condizione atletica, con qualche innesto di qualità si potrà lottare per la promozione in serie A.