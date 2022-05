Palumbo: "Massima vicinanza a Vigorito: contestare è follia" Il presidente del Rugby Benevento: "Gli sportivi di questa città non hanno dubbi: sono con lui"

Anche il presidente del Rugby Benevento, Rosario Palumbo, è intervenuto schierandosi accanto all'avvocato Oreste Vigorito: “Siamo totalmente solidali e vicini al nostro presidente onorario, Oreste Vigorito, dopo gli attacchi subiti da poche persone che peraltro non rappresentano in alcun modo né Benevento né i suoi tifosi.

Appare singolare dover dare solidarietà al presidente semplicemente per la follia e la pretestuosità non delle critiche, ma addirittura della richiesta di andarsene: parliamo, come dati incontrovertibili, di uno dei migliori cinque campionati della storia del Benevento...chiedere di andar via per un playoff per andare in A perso, conoscendo la storia della Strega, è follia, pura e semplice.

Follia che nulla ha a che vedere con lo sport e con gli sportivi veri di questa città. Massima vicinanza dunque al nostro presidente onorario, sperando che la maggioranza nettissima che gli è accanto possa indurlo a tornare sui suoi passi”.