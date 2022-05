IVPC Rugby Benevento, l'ultima casalinga è una sconfitta L'Avezzano ha espugnato il Dell'Oste nell'ultima uscita tra le mura amiche di questa stagione.

L’ultimo match casalingo dell’IVPC Rugby Benevento contro l’Avezzano non è stato diverso dai precedenti. La squadra è stata all’altezza della situazione solo nella prima parte di gara, poi gli abruzzesi hanno preso il sopravvento giocando a ritmi che i sanniti, in questa stagione, non sono mai riusciti a sostenere. La condizione atletica deficitaria, insieme alle tante assenze, non ha permesso al gruppo di esprimersi al meglio. Convincente invece la prestazione dell’Avezzano che con grande energia e motivazioni ha portato a casa cinque punti utili alla corsa al secondo posto nel duello a distanza col Villa Pamphili.

1° tempo- Parte forte la squadra di casa che sugli sviluppi di una touche, sfrutta il vantaggio: Alloro calcia in area di meta e un pasticcio dell’Avezzano favorisce l’intervento di Ciampa, che è più sveglio di tutti, e realizza la prima meta. Fragnito trasforma per il 7-0.

Avezzano non ci sta, cerca di reagire e va a segno due volte volando sul 14-7. L’IVPC Rugby Benevento accorcia con un piazzato da posizione centrale del solito Fragnito (10-14), bravo a trovare i pali da una distanza non semplice. Avezzano però ha una marcia in più, è una squadra più ordinata e va al riposo sul 21-10 con la terza meta di giornata.

2° tempo- Nella ripresa gli ospiti continuano a tenere i ritmi alti, segnano in avvio per il 28-10 che vale già il punto di bonus. Tretola si iscrive al tabellino delle mete dopo una buona palla riconquistata da Ciampa, Fragnito dalla piazzola non sbaglia: 28-17. Il campionato dell’Avezzano è stato di spessore e nel finale dilaga si conferma tale trovando ancora due mete per il 38-17. Prima del fischio finale c’è lo spazio per il sigillo di Casillo (22-38) e un piccolo accenno di rissa per uno scontro difficilmente comprensibile a partita quasi finita. L’IVPC Rugby Benevento porta a casa un punticino ma saluta il pubblico amico con un’altra sconfitta casalinga. La squadra biancoceleste poteva e doveva fare di più in questa stagione, ma troppo spesso i limiti atletici sono venuti fuori decidendo le partite. La lunga estate che attende il gruppo è una grande opportunità per migliorare. Bisognerà capire quanta voglia avranno soprattutto i giovani di fare il salto di qualità per tornare a fare grande una squadra che in serie B deve sempre giocare per vincere.