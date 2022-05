Italrugby, Canna torna in azzurro per il raduno della Nazionale A Il sannita sarà agli ordini di Troncon in vista delle due partite in Sudafrica.

Finiti i campionati è tempo d’azzurro. La Nazionale A di Alessandro Troncon parlerà anche sannita con la presenza di Carlo Canna, voglioso di tornare in azzurro dopo mesi di assenza. Non è la prima squadra ma il buon Carletto non si è mai tirato indietro, ha sempre onorato la maglia e questa occasione potrebbe essere un trampolino di lancio per tornare ad attirare l’attenzione di Kieran Crowley anche se la concorrenza nel ruolo è agguerrita. Il sogno sarebbe il terzo, quello in terra francese che andrà in scena a settembre 2023, ma per ora meglio pensare al presente. Il raduno del team guidato da Troncon sarà in raduno a partire da giovedì 16 giugno – in preparazione degli impegni internazionali che attendono la seconda Nazionale Azzurra.

Lo staff tecnico ha convocato trenta giocatori in rappresentanza di Zebre e Benetton con alcuni innesti provenienti anche dal Peroni TOP10 e campionati esteri in vista del tour sudafricano, affrontando la Namibia a Stellenbosch il 24 giugno e una Selezione di Currie Cup il 2 luglio.

Dopo le convocazioni il tecnico azzurro Alessandro Troncon ha commentato così: “Ci aspettano impegni molto interessanti. Insieme allo staff avremo l’occasione di poter lavorare con un gruppo eterogeneo con giocatori esperti che saranno importanti per l’inserimento di alcuni atleti che avranno una nuova opportunità per mostrare il proprio valore. Avremo a disposizione tempo per rodare i meccanismi prima di confrontarci a livello internazionale con squadre fisiche dove sarà fondamentale l’apporto di ogni componente del team”.

Questo il calendario completo:

Namibia v Italia A – 24.06.22, Stellenbosch

Selezione Currie Cup v Italia A – 02.07.22, Port Elizabeth

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni:

Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo BONFIGLIO (Zebre Parma)

Muhamed HASA (Petrarca Rugby)

Emanuele LECCIOLI (FEMI-CZ Rovigo)

Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

Tommaso DI BARTOLOMEO (Petrarca Rugby)

Seconde Linee

Leonard KRUMOV (Zebre Parma)

Nicola PIANTELLA (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby)

Gabriele VENDITTI (Zebre Parma)

Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Iacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby)

Edoardo IACHIZZI (Vannes)

Alessandro IZEKOR (Transvecta Calvisano)

Davide RUGGERI (FEMI-CZ Rovigo)

Mediani di Mischia

Nicolo CASILIO (Zebre Parma)

Lorenzo CITTON (Petrarca Rugby)

Emilio FUSCO (Csa Rugby Annonay)

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 53 caps)

Filippo DI MARCO (Fiamme Oro Rugby)

Centri

Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)

Andrea DE MASI (Petrarca Rugby)

Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Benetton Rugby, 31 caps)

Michelangelo BIONDELLI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

Simone GESI (HBS Colorno)

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby 11 caps)