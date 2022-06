Dall'IVPC Rugby Benevento all'Eccellenza: la storia si ripete Tanti i ragazzi partiti dal Dell'Oste e arrivati ai vertici: ora tocca a Caputo e Pedicini.

Benevento è la città della palla ovale perché non c’è un altro sport che in questa provincia ha prodotto così tanti atleti di alto livello. La lista è piena zeppa di nomi. Servirebbe un pomeriggio per elencarli tutti. Tra i più famosi ovviamente chi ha vestito la maglia della Nazionale come Furno, D’Apice e Canna, fino ad arrivare a chi attualmente gioca in Eccellenza (attualmente il torneo si chiama Peroni Top 10) come Cioffi e Fragnito, ad un talento immenso come D’Onofrio che deve decidere il proprio futuro, e ai tanti altri che lo hanno fatto nel recente passato.

Il prossimo anno potrebbero iscriversi al club dei giocatori che hanno disputato un campionato di massima serie anche altri due ragazzi che hanno vestito la maglia dell’IVPC Rugby Benevento. Si tratta di Andrea Caputo, che in biancoceleste ha giocato due splendide stagioni sotto la guida di Alessandro Valente prima di trasferirsi a Torino, e di Giovanni Pedicini che dal Dell’Oste ha spiccato anche lui il volo verso la città dei quattro fiumi per motivi di studio.

Con il Cus Torino giocano ormai da diverse stagioni e ieri hanno conquistato la promozione in Eccellenza sul difficile campo della Capitolina. 29-25 il risultato per la squadra guidata da D’Angelo che ha schierato Pedicini titolare mentre ha gettato nella mischia Caputo nel corso della ripresa. Due ragazzi che hanno coronato il proprio sogno sportivo proseguendo gli studi. Due esempi da seguire che fanno bene al movimento sannita e a chi attualmente gioca nelle giovanili dell’IVPC Rugby Benevento. Partendo dal Dell’Oste è possibile spiccare il volo per le grandi piazze della palla ovale in attesa che la società biancoceleste possa tornare dove merita di stare.

Di seguito il tabellino della sfida promozione tra Capitolina e Cus Torino.

Roma, “Campo dell’Unione” - domenica 5 giugno 2022

Serie A, Pool Promozione - III giornata

UR Capitolina v CUS Torino 25-29

Marcatori: p.t. .3’ cp. Romano (3-0); 9’ cp. Romano (6-0); 17’ cp. Romano (9-0); 21’ meta di punizione Torino (9-7); 37’ m. Innocenti t. Romano (16-7); s.t. 3’ cp. Reeves G. (16-10); 8’ cp. Reeves G. (16-13); 13’ cp. Reeves G. (16-16); 18’ cp Reeves G. (16-19); 20’ cp. Romano (19-19); 28’ cp. Romano (22-19); 32’ cp. Reeves G. (22-22); 34’ cp. Romano (25-22); 39’ mt. Civita t. Reeves G. (25-29)

Unione Rugby Capitolina: Romano; Corvisieri (6’st Mastrangelo); Innocenti; Fiore; Santoro (20’st Orelli); Buchalter; Vannini (9’st Crivellone); Faccenna; Zandri; Montuori (15’st Cerqua); Ragaini; Trapasso (20’st Zuin); Ungaro (5’st Sterlini); Rampa (5’st Castelnuovo); Parlati (32’st Berardi)

All. Cococcetta

Itinera CUS Torino: Reeves E.; Civita; Bakchellian; Groza; Caiazzo (29’ Monfrino); Reeves G.; Cruciani; Ursache; Quaglia; Pedicini; Ciotoli (20’st Spinelli); Piacenza; Liguori (27’st Racca); Sangiorgi (13’st Caputo); Modonutto (20’st Valleise)

All. D’Angelo

Arbitro: Alex Frasson (TV)

Assistenti: Daniele Pompa (PE), Luigi Palombi (PG)

Quarto Uomo: Vincenzo Iavarone (PG)

Calciatori: Romano (URC) 7/7, Reeves G. (CUS) 6/6;

Note: PT 16-7. Giornata calda, terreno di gioco in decenti condizioni, spettatori 1500 circa.

Foto: pagina Facebook Cus Torino