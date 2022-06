Italrugby, Canna in campo con la Nazionale A contro la Namibia Il sannita giocherà titolare oggi alle 16:00 a Città del Capo in Sudafrica.

La Nazionale A è volata in Sudafrica dove oggi scenderà in campo contro la Namibia. Appuntamento alle 16:30 contro la Namibia a Città del Capo. La squadra di Troncon è chiamata a dare risposte importanti avendo tra le proprie fila giocatori di alto spessore. Il più atteso è sicuramente il sannita Carlo Canna, che dopo una stagione difficile torna a vestire la maglia azzurra. Per lui maglia numero 10 e le chiavi del gioco in un match attorto a cui c’è tanta curiosità.

“Sarà un banco di prova molto interessante” ha spiegato Troncon. “Affronteremo una squadra fisica impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dal punto di vista nostro il focus sarà sulla nostra prestazione con l’obiettivo di centrare un risultato importante e proseguire nel processo di crescita sia dal punto di vista collettivo che singolo da parte dei giocatori che ambiscono in futuro a indossare la maglia della Nazionale Maggiore”

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Michelangelo BIONDELLI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

14 Mattia BELLINI (Benetton Rugby, 31 caps)

13 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

12 Enrico LUCCHIN (Zebre Parma)

11 Simone GESI (HBS Colorno)

10 Carlo CANNA (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 53 caps)

9 Nicolo CASILIO (Zebre Parma)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby)

7 Iacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

6 Davide RUGGERI (FEMI-CZ Rovigo) - capitano

5 Leonard KRUMOV (Zebre Parma)

4 Nicola PIANTELLA (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby)

3 Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby, 1 cap)

2 Giampietro RIBALDI (Rugby Viadana 1970)

1 Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby)

a disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Petrarca Rugby)

17 Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma)

18 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes)

20 Alessandro IZEKOR (Transvecta Calvisano)

21 Lorenzo CITTON (Petrarca Rugby)

22 Filippo DI MARCO (Fiamme Oro Rugby)

23 Giulio BERTACCINI (Valorugby Emilia)