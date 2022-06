Italrugby, la Nazionale A vince contro la Namibia con Canna titolare Il sannita è rimasto in campo per sessanta minuti e ha vinto per 43-21.

L’Italrugby di Alessandro Troncon vince e convince. Messa da parte la stanchezza per il lungo e massacrante viaggio, a Cape Town gli azzurri hanno superato nettamente la Namibia per 43-21. Match ben giocato dove per altro si è rivisto con la maglia della Nazionale anche il sannita Carlo Canna, autore di tre trasformazioni nei sessanta minuti giocati prima di lasciare spazio a Di Marco. La squadra di Troncon è sempre stata in pieno controllo e questa prestazione è una buona indicazione anche per il futuro. Il 2 luglio la Nazionale A tornerà in campo, sempre a Città del Capo, dove concluderà il suo tour sudafricano affrontando una selezione della Currie Cup scelta tramite una votazione online dai tifosi della Rainbow Nation.

Cape Town, City Stadium - venerdì 24 giugno

Incontro internazionale

Namibia v Italia “A” 21-43

Marcatori: p.t. 3’ m. Ruggeri (0-5); 15’ m. Bianchi tr. Canna (0-12); 20’ m. Ribaldi (0-17); 28’ m. Venter D. tr. Van der Berg (7-17); 30’ m. Ribaldi (7-22); s.t. 4’ m.Bellini tr. Canna (7-29); 7’ m. Isaacs tr. Van der Berg (14-29); 18’ m. Lucchin tr. Canna (14-36); 22’ m. Izekor tr. Di Marco (14-43); 26’ m. Nortje tr. Van der Berg (21-43)

Namibia: Louis; Mouton, Isaacs, Venter D., Rossouw; Van der Berg, Stevens; Booysen, Venter J. (c), Goaseb; Katjieko, Ludick; Benade, Nortje, Sethie

all. Coetze

Italia “A”: Biondelli; Bellini, Drago, Lucchin, Gesi S. (33’ pt. Bertaccini); Canna (20’ st. Di Marco), Casilio (24’ st. Citton); Cannone L. (20’ st. Izekor), Bianchi, Ruggeri (c); Krumov, Piantella (20’ st. Iachizzi); Alongi (7’ st. Nocera), Ribaldi (7’ st. Di Bartolomeo), Spagnolo (7-13’ st., 19’ st. Buonfiglio

all. Troncon

Cartellini: 8’ st. giallo Van der Berg