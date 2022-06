Rugby, Italseven: gli azzurri di capitan Cioffi sul podio a Lisbona Nella Championship Rugby Europe ottimo esordio per gli azzurri che hanno chiuso al terzo posto.

E’ iniziata in maniera positiva l’avventura estiva dell’Italseven di capitan Massimo Cioffi. Il sannita, insieme ai compagni di squadra tra cui c'è anche l'altro beneventano Francesco Cozzi, ha giocato a Lisbona la tappa inaugurale della Championship Rugby Europe raccogliendo un ottimo piazzamento.

Gli azzurri hanno superato il girone battendo la Francia ma perdendo contro la Germania con un netto 24-0. Ko che ha costretto Cioffi e compagni a giocare direttamente la finalina per il bronzo vinta sul Belgio per 21-14. Gli uomini di Andy Vilk ora potranno preparare con maggiore convinzione la seconda tappa, quella di Cracovia in terra polacca.