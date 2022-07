Italrugby, la squadra "A" torna in campo con Canna titolare A Port Elizabeth sfida con il Carling Champion Team sabato alle 19:45.

Dopo la vittoria contro la Namibia a Città del Capo, la Nazionale “A” è pronta al secondo impegno della tournée in terra sudafricana. Coach Alessandro Troncon ha scelto il XV che sabato alle 19.45 a Port Elizabeth sfiderà il Carling Champion Team, la selezione della Currie Cup sudafricana.

Ancora titolare il sannita Carlo Canna. Il campione scuola Rugby Benevento indosserà la maglia numero 10 e avrà tra le mani le chiavi del gioco insieme a Nicolo Casilio. Per il sannita è una bella opportunità dopo diversi mesi in cui è stato assente dalle squadre azzurre. L’obiettivo ovviamente è tornare nella selezione maggiore e queste partite potranno sicuramente dargli qualche occasione in più. Ci sarà anche un altro campano, si tratta di Emilio Fusco. Il giocatore del CSA Rugby Annonay partirà dalla panchina.

Questa la formazione dell'Italia "A":

15 Michelangelo BIONDELLI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

14 Mattia BELLINI (Benetton Rugby, 31 caps)

13 Filippo DRAGO (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby)

12 Enrico LUCCHIN (Zebre Parma)

11 Simone GESI (HBS Colorno)

10 Carlo CANNA (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 53 caps)

9 Nicolo CASILIO (Zebre Parma)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby)

7 Iacopo BIANCHI (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

6 Davide RUGGERI (FEMI-CZ Rovigo) - capitano

5 Edoardo IACHIZZI (Vannes)

4 Nicola PIANTELLA (FEMI-CZ Rovigo/Benetton Rugby)

3 Filippo ALONGI (Mogliano Rugby 1969/Benetton Rugby, 1 cap)

2 Emanuele LECCIOLI (Femi-CZ Rovigo)

1 Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma)

a disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Petrarca Rugby)

17 Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby)

18 Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma)

19 Cristian Neculai STOIAN (Fiamme Oro Rugby/Zebre Parma, 2 caps)

20 Alessandro IZEKOR (Transvecta Calvisano)

21 Emilio FUSCO (CSA Rugby Annonay)

22 Filippo DI MARCO (Fiamme Oro Rugby)

23 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 11 caps)