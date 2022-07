Italrugby "A", non bastano i 12 punti di Canna per evitare il ko Azzurri battuti dal Carling Champions Team nella seconda sfida del tour sudafricano.

Si è conclusa con una sconfitta il tour sudafricano della Nazionale “A” di cui ha fatto parte anche il sannita Carlo Canna. Azzurri battuti 31-27 dal Carling Champions Team nonostante i 12 punti realizzati dal numero 10 scuola Rugby Benevento. Italrugby penalizzata anche dagli infortuni che hanno costretto Troncon a cambiare il XV inizialmente comunicato alla vigilia. Contrattempi a cui bisogna però reagire e la squadra lo ha fatto nonostante la sconfitta di misura.

Port Elizabeth, sabato 2 luglio

Incontro internazionale

Carling Champions Team v Italia “A” 31-27

Marcatori: p.t. 5’ m. Gesi tr. Canna (0-7); 24’ m. Kasende (5-7); 30’ m. Cannone L. tr. Canna (5-14); 34’ m. Masuku (10-14); 40’ cp. Canna (10-17); s.t. 2’ cp. Canna (10-20); 6’ m. Johannes tr. Masuku (17-20); 12’ m. Xaba tr. Masuku (24-20); 17’ m. Di Bartolomeo tr. Canna (24-27); 23’ m. Jooste tr. Masuku (31-27)

Carling Champions Team: Blommetjues; Kasende, Brits, Hendriks, Davids; Masuku, Johannes; Mosi, Sanweni, Xaba; Swanepoel, Sekekete; Hunt, Van der Merwe, Matanzima

altri entrati: Jooste, Maritz, Blose, Kirkwood, Engelbrecht, Papier, Leyds, Williams

all. Stonehouse

Italia “A”: Sperandio; Bellini, Drago (c), Lucchin, Gesi S.; Canna, Fusco; Cannone L. (6’ st. Izekor), Bianchi, Iachizzi (20’ st. Stoian); Piantella, Krumov; Swanepoel (20’ pt. Nocera), Leccioli (10’ st. Di Bartolomeo), Buonfiglio (10’ st. Spagnolo)

all. Troncon

Cartellini: 20’ st. giallo Bianchi (Italia “A”)