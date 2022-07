Italseven, Cioffi e compagni non brillano in Polonia Dopo l'ottimo podio di Lisbona week end amaro per gli azzurri.

Dopo il terzo posto di Lisbona l’Italseven ambiva a disputare gli spareggi nelle Serie Internazionali. Obiettivo sfumato dopo la tappa polacca di Cracovia. Capitan Massimo Cioffi e compagni hanno chiuso il girone al terzo posto dopo le sconfitte per 19-12 contro la Georgia e per 31-19 con la Lituania.Risultati che valgono la settima piazza e otto punti in classifica, troppo pochi per una delle prime due piazze nella classifica finale, valide per gli spareggi.

La stagione dell’Italseven continua. Dal 16 al 17 luglio a Bucarest capitan Cioffi e compagni lotteranno per uno dei quattro posti in palio a livello europeo per la qualificazione ai Mondiali di categoria di settembre 2022 a Cape Town.