Al Rugby Benevento l'affidamento temporaneo dello Stadio Dell'Oste La determina del Comune chiude una querelle solo politica che durava da troppo tempo.

Il clamore dell’ultimo periodo intorno allo Stadio “Dell’Oste” di Benevento è destinato a terminare. Oggi, con la determina pubblicata sul sito del Comune che conferma la decisione già presa in precedenza, la struttura è stata affidata temporaneamente all’US Rugby Benevento. La società guidata dal presidente Palumbo, finita in una querelle solo politica distante dalla propria missione legata allo sport e al sociale, dovrà versare alle casse comunali un canone annuo pari a 8.000 euro (666,66 euro mensili) per gestire l’impianto.

La determina, firmata dal dirigente al servizio sport Alessandro Verdicchio, dà la possibilità ad una delle società più longeve e vincenti del nostro panorama, di poter continuare a portare avanti i propri progetti sportivi.

A breve riprenderanno le attività sia la squadra seniores che le giovanili in vista della stagione 2022-2023 in cui la società del presidente Rosario Palumbo sarà chiamata a giocare in serie B. Un torneo importante in cui la squadra biancoceleste vuole ben figurare e soprattutto potrà contare sul supporto della propria gente nel fortino dello Stadio “Dell’Oste”.