Nasce l'ASD Rugby San Giorgio del Sannio Il presidente sarà Carmine Collina.

Dopo due incontri pubblici ed un confronto serrato e condiviso, nasce l’Asd Rugby San Giorgio del Sannio 1973. Continua così la tradizione ovale nella cittadina sannita dove il rugby nasce nel lontano 1973. Il presidente della nuova compagine è Carmine Collina, dirigente scolastico e già rugbysta. “Sono molto contento che a San Giorgio del Sannio si possa continuare a giocare a rugby, nel segno della continuità rispetto alle società che si sono susseguite in questi decenni. L’impresa è ardua in quanto ripartiamo da zero ma l’entusiasmo di alcuni appassionati spero possa portarci lontano” ha spiegato.

Quindici soci fondatori ed un consiglio direttivo di nove persone per rifondare il rugby a San Giorgio del Sannio dove ha coinvolto migliaia di giovani di diverse generazioni. Presente agli incontri anche Peppe Calicchio, presidente del comitato Fir Campania che ha dato un grosso contributo al processo costitutivo. “San Giorgio del Sannio merita una società che possa dare continuità alla cinquantennale tradizione rugbistica” ha detto Calicchio. “Il covid –continua- ha messo in difficolta tutto lo sport dilettantistico ma occorre ritrovare la forza per ripartire. Sarò vicino alla nuova società garantendo supporto tecnico ed organizzativo”.

Prossimo step sarà l'affiliazione alla Fir e definire un programma di sviluppo per il futuro nonché trovare un campo dove poter svolgere gli allenamenti sperando anche nell’attenzione delle istituzioni locali.